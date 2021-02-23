Анонсированы госиспытания «умных» боеприпасов для «Терминаторов»

23.02.2021, 10:26, Новости дня

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Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков «Терминатор» стартуют в апреле 2021 года, сообщил гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш») Юрий Набоков.

«Снаряды для «Терминатора» выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь – девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов», – передает РИА «Новости» слова Набокова.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» принята на вооружение Вооруженных сил РФ в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Он добавил, что новейший гранатомет «Балкан» был доработан по итогам опытно-войсковой эксплуатации.

«Мы сделали доработку «Балкана» после замечаний, которые были выявлены ранее – теперь мы нашли возможность их устранить. В частности, мы доработали затворный узел, через который раньше при стрельбе прорывалось очень сильное обратное пламя, что являлось серьезным демаскирующим фактором, к тому же происходил сильный разгар, который выжигал сам затвор», – рассказал Набоков.

Он отметил, что в течение 2021 года планируется возобновить испытания доработанного гранатомета.

Среди особенностей нового автоматического гранатомета «Балкан» – повышенная по сравнению со своим предшественником, гранатометом АГС-17, дальность стрельбы – 2,5 километра против 2,3. В «Балкане» используется новая конструктивная схема боеприпаса – с улетающей гильзой. Весит «Балкан» 32-33 килограмма – примерно столько же, сколько АГС-17.

Новый комплекс предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции).

Ранее стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО».