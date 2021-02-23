Премьер Грузии отреагировал на арест лидера антироссийских акций

23.02.2021, 10:26, Новости дня

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя арест лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия, заявил, что «сегодня все мы стали свидетелями того, что являемся правовым, сильным государством», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом он сообщил журналистам в центре Тбилиси во время траурных мероприятий, посвященных советизации Грузии Красной Армией в феврале 1921 года.

Глава кабмина поблагодарил МВД за «защиту чести государства, стабильности».

«В Грузии эффективно работает министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури», – сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, все граждане, вне зависимости от политических взглядов, обязаны следовать закону.

При этом он назвал Мелия «криминалом».

Со своей стороны, председатель парламента Арчил Талаквадзе сказал, что «радикальная оппозиция должна понять, что их революционный сценарий завершился фиаско. Призываю здоровые оппозиционные силы работать в парламенте, это единственный путь».

Ранее власти Грузии назвали арест лидера антироссийских акций «соблюдением закона»

Напомним, спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносит залог – более 20 тыс. долларов. Мелия доставлен в тюрьму в Рустави в 20 километрах от Тбилиси.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» арестом оппозиционера Ники Мелия.