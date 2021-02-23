Байдена обвинили в бездействии по вопросу «Северного потока – 2»

23.02.2021, 10:26, Новости дня

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Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» в странах Центральной и Восточной Европы выразили обеспокоенность политикой президента США Джо Байдена в отношении проекта, информирует Axios.

По данным портала, европейские страны недовольны тем, что американский лидер, по их мнению, не готов принять решительные меры для остановки строительства газопровода.

«Противники РФ опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии», – передает РИА «Новости» текст публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что завершение проекта станет «огромной геополитической победой России» и даст Москве новый рычаг воздействия на Европу.

Немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2». Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2».

Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина.

Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».