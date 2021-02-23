 

Ученые: Защитные антитела от COVID-19 передаются от матери к ребенку в утробе

23.02.2021, 10:04, Разное
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Американские исследователи провели исследование, которое показало, что защитные антитела от COVID-19 способны передаваться от матери к ребенку в утробе. Полученная информация подтверждает теорию о том, что вакцинация будущих матерей принесет новорожденным только пользу.
Новое открытие подтвердило то, что женщины, которые находятся в ожидании ребенка, после заражения коронавирусной инфекцией вырабатывают защитные антитела, передавая естественный иммунитет плоду. По словам автора исследования доктора Явэйя Дженни Янга, он с командой ученых проанализировал образцы крови 88 представительниц прекрасного пола, которые стали матерями в марте-мае прошлого года. У все женщин были выявлены антитела к COVID-19, что указывало на то, что они уже переболели коронавирусом. При этом, почти 60% беременных даже не догадывались об этом, так как не было ярко выраженной симптоматики.

В результате, у 78% новорожденных в пуповинной крови исследователи обнаружили антитела. Доказательства того, что они пришли через плаценту появились после того, как тесты на COVID-19 стали отрицательными. Кроме этого, не было сведений, что кто-то из детей напрямую был инфицирован коронавирусной инфекцией.

Источник: medikforum.ru



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