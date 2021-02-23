Названы продукты для поддержания здоровья мужчин

23.02.2021, 10:04, Разное

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Медики назвали продукты, которые необходимо есть мужчинам для поддержания хорошего здоровья. Сообщается, что в рацион необходимо включить морскую рыбу, красное мясо, птицу, мидии и гранат.

В последний год жители РФ стали чаще покупать вышеназванные продукты. В январе реализация граната выросла на 95%, морской рыбы – на 92%, говядины – 89,5%. Эксперты выяснили, что в 10 раз увеличились заказы на мясо птицы.

Рацион мужчин может отличаться от того, что нужно есть женщинам, поскольку они имеют свой гормональный фон и метаболические особенности. У представителей сильного пола является более развитой мышечная ткань, поэтому им нужно делать акцент на белковую пищу.

Чтобы поддерживать в организме уровень тестостерона, необходимо включить в рацион жирную морскую рыбу, ростки пшеницы, растительные масла, авокадо и орех. Также важно обеспечить попадание в организм селена и цинка, которые содержатся в капусте, злаках, чесноке, имбире.

На синтезе мужских гормонов негативно отражается употребление фасфуда. Чтобы организм работал нормально, важно получать не только витамины и минералы, но и клетчатку.

Источник: ria.ru