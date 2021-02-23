 

Названы продукты для поддержания здоровья мужчин

23.02.2021, 10:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики назвали продукты, которые необходимо есть мужчинам для поддержания хорошего здоровья. Сообщается, что в рацион необходимо включить морскую рыбу, красное мясо, птицу, мидии и гранат.
В последний год жители РФ стали чаще покупать вышеназванные продукты. В январе реализация граната выросла на 95%, морской рыбы – на 92%, говядины – 89,5%. Эксперты выяснили, что в 10 раз увеличились заказы на мясо птицы.

Рацион мужчин может отличаться от того, что нужно есть женщинам, поскольку они имеют свой гормональный фон и метаболические особенности. У представителей сильного пола является более развитой мышечная ткань, поэтому им нужно делать акцент на белковую пищу.

Чтобы поддерживать в организме уровень тестостерона, необходимо включить в рацион жирную морскую рыбу, ростки пшеницы, растительные масла, авокадо и орех. Также важно обеспечить попадание в организм селена и цинка, которые содержатся в капусте, злаках, чесноке, имбире.

На синтезе мужских гормонов негативно отражается употребление фасфуда. Чтобы организм работал нормально, важно получать не только витамины и минералы, но и клетчатку.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Лукашенко закручивают шайбы

10.09 / Сын Анастасии Заворотнюк продемонстрировал музыкальный талант

19.10 / На федеральной трассе под Оренбургом начались пожары

17.02 / Изменит ли это приговор? Конечно, нет

14.01 / 8 лет за педофила – Личное мнение

05.10 / «Независимость» за наши деньги

12.09 / Свадьба не за горами: леди Китти Спенсер и ее 61-летний жених-миллионер купили кольца

21.02 / В США при крушении самолета погибли люди

04.01 / Мнение: Иран арестовал южнокорейский танкер

08.07 / Яна Поплавская нелестно отозвалась о Михаиле Ефремове: «Мне противно и погано внутри»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска