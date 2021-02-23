 

Викторию Боню раскритиковали за прическу «как у ее собаки»

23.02.2021, 10:04, Разное
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Виктория Боня любит экспериментировать со своей внешностью. Недавно она предстала перед поклонниками в микроблоге Instagram в новом бьюти-образе, но ее раскритиковали за прическу «как у собаки».
Инстадива позировала на фото с кудрями, выполненными в стиле 80-х годов минувшего века. Фолловеры призвали Викторию Боню вернуться к прежнему образу и прекратить нелепые эксперименты. Многие отметили, что такая объемная прическа полнит ее лицо. Также экс-участницу «ДОМа-2» сравнили с «заведующей сельпо». Некоторые комментаторы предположили, что Виктория Боня вдохновилась образом Ирины Алферовой в молодости или героиней Джулии Робертс в ленте «Красотка». Сама звезда отметила, что все обстоит иначе, и на перемены ее подтолкнула собственная собака. Она написала, что сделала «прическу под Шоколя», призвав поклонников не отвергать и не бояться собственных желаний.

Щенка породы мальтипу знаменитость завела совсем недавно. Четвероногий друг стал главным участником фотосессий Виктории Бони в последнее время. Кроме этого, она недавно показала прическу с косами розового цвета из модного канекалона. Подписчики призвали модель не подражать 18-летним девушкам, которые пытаются эпатировать общественность своим внешним видом.



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