Пушков назвал Украину “страной большого абсурда” – Компот в голове

23.02.2021, 9:42, Разное

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На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против экс-главы Йемена Али Абдаллы Салеха.

Погибшему запретили въезд на Украину и транзит через ее территорию. Также его активы были заблокированы.

Решение Зеленского высмеял Пушков. В своем телеграм-канале сенатор назвал Украину “страной большого абсурда”: то Киев пытается запретить книги Михаила Булгакова, то называет академика Сергея Королева “великим украинским ученым”, то вводит санкции против политика, умершего в 2017 году.

– Что у них там в голове, одному Богу известно. И то вряд ли – такой там компот, – заключил сенатор.

Ранее Пушков отреагировал на отказ Киева от российской вакцины. По его словам, слова Зеленского о неэффективности “Спутника V” звучат неубедительно. Президент разбирается только в юморе, в политике же он “близорук”. Сенатор поинтересовался, как глава страны поступит, когда Евросоюз признает вакцину.

Напомним, российский “Спутник V” стал первой официально зарегистрированной вакциной в мире. Ее эффективность против коронавирусной инфекции подтвердили специалисты из разных стран мира. Сегодня препарат используют более чем в 25 странах мира, среди них – Белоруссия, Сербия, Венгрия.