Власти Грузии назвали арест лидера антироссийских акций «соблюдением закона»

23.02.2021, 9:34, Новости дня

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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что арест лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия полностью отвечает всем требованиям закона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Государство уважает свою честь, верховенство закона и права», – сказал он.

«Нам спустя тридцать лет после восстановления независимости приходится снова доказывать антигосударственным силам, что мы являемся государством», – сообщил он.

«Сегодня – День Красной Армии. Современные грузинские большевики снова вошли в противостояние с государством. Но они ничего не смогут сделать с государством. Спасибо МВД за проведение примерной операции, исполнение закона», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

«Ответ радикалам – это исполнение закона и защита конституционного порядка, и это единственный путь завершить поляризацию и развивать демократические процессы в нормальном русле», – сообщил председатель правящей партии.

Оппозиция собирает во вторник своих сторонников на митинг у здания правительства.

Напомним, спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносит залог – более 20 тыс. долларов.