 

Власти Грузии назвали арест лидера антироссийских акций «соблюдением закона»

23.02.2021, 9:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что арест лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия полностью отвечает всем требованиям закона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Государство уважает свою честь, верховенство закона и права», – сказал он.

«Нам спустя тридцать лет после восстановления независимости приходится снова доказывать антигосударственным силам, что мы являемся государством», – сообщил он.

«Сегодня – День Красной Армии. Современные грузинские большевики снова вошли в противостояние с государством. Но они ничего не смогут сделать с государством. Спасибо МВД за проведение примерной операции, исполнение закона», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

«Ответ радикалам – это исполнение закона и защита конституционного порядка, и это единственный путь завершить поляризацию и развивать демократические процессы в нормальном русле», – сообщил председатель правящей партии.

Оппозиция собирает во вторник своих сторонников на митинг у здания правительства.

Напомним, спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносит залог – более 20 тыс. долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»

14.02 / “По крайней мере, вы не кот”. В США конгрессмен на видеоконференции выступал вниз головой

22.09 / 38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно

27.08 / Путин заявил, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран

16.09 / Ефремов захотел создать Российский тюремный театр

13.01 / Россиянам рассказали о новых уловках интернет-мошенников

22.07 / Погребинский: Пиаровская сущность Зеленского в Луцке совпала с прагматизмом

14.01 / Кириенко: Размер президентских грантовых фондов постоянно увеличивается

14.11 / Ученые подтвердили формирование перекрестного иммунитета от коронавирусов

25.08 / Профсоюз золотодобывающей компании холдинга «Петропавловск» пригрозил забастовкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска