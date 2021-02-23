 

«Сделайте перерыв» – Приемный сын Екатерины Градовой впервые ответил журналистам

23.02.2021, 9:10, Разное
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Приемный сын скончавшейся от инсульта актрисы Екатерины Градовой впервые заговорил после смерти матери. Однако подробно на вопросы Алексей Суховерков отвечать не стал, поскольку родственники покойной «радистки Кэт» пока не готовы общаться с представителями СМИ.
Суховерков попросил сделать перерыв, ведь в такие моменты неправильно и неэтично надоедать людям звонками. Журналистов приемный сын Градовой призвал быть людьми и дать возможность оправиться от горя. Кроме приемного сына у актрисы есть дочь Мария Миронова, когда артистки не стало, она отдыхала на Мальдивах, но узнав о трагедии, сразу прервала отпуск.

В 90-х годах Екатерина Градова и ее супруг физик-ядерщик Игорь Тимофеев приняли решение усыновить из детского дома мальчика. Так Алексей Суховерков оказался в их семье. Карьера актера его не привлекала, поэтому работать он стал поваром. На сегодняшний день он является шеф-поваром в ресторане в Подмосковье.

Стоит отметить, что в своей деревне Екатерина Градова присматривала за мальчиком из многодетной семьи. Но в 19-летнем возрасте тот погиб, разбившись на мопеде.

Источник: news.ru



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