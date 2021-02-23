Анна Нетребко не согласилась выступать на сцене в маске

23.02.2021, 9:10, Разное

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Оперную певицу Анну Нетребко возмутило требование выступать на сцене в маске.

Она не согласна выполнять такие условия, полагая, что это может нанести вред здоровью легких, сердца и нарушить вокальные данные.

Негативное отношение Анны Нетребко к подобным требованиям поддержали ее поклонники. Они отметили, что в маске иногда тяжело дышать, когда просто идешь по улице. А сейчас исполнителям предлагают в них петь. Пользователи Сети предложили тем, кто выдвинул такие требования, самим спеть в маске.

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, артистам начали выдвигать множество требований. Однако это позволяет проводить концерты и театральные представления. Так, сейчас Анна Нетребко готовится исполнить роль принцессы Турандот в Мариинском театре.