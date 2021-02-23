 

COVID-19 обнаружили у главы Киевской облгосадминистрации

23.02.2021, 8:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин сообщил 22 февраля в Facebook, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

“В выходные получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дому в онлайн-режиме”, – написал он.

Глава ОГА подчеркнул, что его болезнь “никоим образом не повлияет на начатые ранее инициативы”.

“Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду привлекаться ко всем процессам дистанционно”, – объяснил Володин.

Он призвал жителей области соблюдать карантин, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скопления людей и “очень внимательно относиться к своему самочувствию”.

https://www.facebook.com/VasylVolodin/posts/237442881389463

На утро 22 февраля в Украине зарегистрировано 1 307 662 случая коронавирусной инфекции (в Киевской области – 73,5 тыс.), скончалось 25 156 больных COVID-19, выздоровело 1 147 426 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Китай не разрешил въезд комиссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19

08.12 / Предложено расширить возможности использования ипотечных льгот для многодетных

03.10 / Армения призвала Запад отказаться от продажи оружия Турции

21.07 / На Украине заявили о необходимости собирать больше налогов

08.12 / В Кремле сочли неприемлемым попытки оправдания убийства учителя во Франции

16.12 / Forbes подсчитал рост благосостояния богатейших людей мира за 2020 год

05.08 / Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

23.12 / В Харькове прощаются с Кернесом. Видеотрансляция

03.12 / Bloomberg – успеть до понедельника — Брюссель и Лондон изо всех сил пытаются довести переговоры о жизни после брексита до конца

08.02 / Степанов заявил, что до апреля–мая в Украине не будут вводить новых локдаунов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска