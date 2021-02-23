 

В Украине за сутки умерло втрое больше пациентов с COVID-19, чем накануне

23.02.2021, 8:34, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 4182 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 23 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“4182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1236 человек, летальных случаев – 153, выздоровел 4351 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 3206 новых случаев COVID-19 и зафиксировали 53 летальных случая.

За последние 24 часа в стране провели 49 600 тестирований на коронавирус, из них 23 660 – методом ПЦР.

Больше всего инфицирований подтвердили в Ивано-Франковской (716) и Черновицкой (468) областях.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 311 844 случая COVID-19, скончалось 25 309 пациентов, выздоровело 1 151 777 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/879748309234832

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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