 

Швеция разместит миротворческий контингент под Полтавой 23 февраля

23.02.2021, 8:51, Разное
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Министерства обороны Украины и Швеции договорились о размещении в посёлке Карловка (Полтавская область) 12-го отдельного миротворческого батальона армии Швеции.

По мнению украинских властей, это поможет «побороть российскую агрессию» на Донбассе и в Крыму. Торжественная встреча шведских солдат состоится 23 февраля, в День скорби и позора, отмечаемый на Украине. В рамках подготовительных мероприятий над базой в Карловке уже подняты флаги ООН, Швеции и ЛГБТ.

На церемонии открытия базы выступят шведские и украинские музыкальные коллективы, в том числе группа Sabaton. Командующий батальоном майор Адольф Густавссон рассказал журналистам о важности размещения базы в одном из мест шведской воинской славы.

– Мы много лет ждали, когда Украина снова будет приветствовать шведского воина. В последний раз мы были в этих краях 300 лет назад. Приятно видеть те же берёзки, то же небо и те же лица в украинской политике, что и во времена Мазепы, – сказал майор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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