 

Техасские конспирологи обвиняют Москву в применении климатического оружия

23.02.2021, 8:47, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американских соцсетях диванные аналитики не исключают, что к беспрецедентным морозам в южных штатах причастна Россия.

Миллионы жителей штата Техас столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения.

По данным The Washington Post, аномальные холода стали причиной гибели в США уже 47 человек.

При этом, в тамошней блогосфере всерьёз рассуждают о том, что Россия могла ударить по Америке «сверхсекретным климатическим оружием».

Международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк России» Светлана Келлер так отреагировала на подозрения американских интернет-пользователям:

«Просто хочу напомнить заокеанским конспирологам, в России тоже рекордные морозы и снегопады. Из-за этого даже пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Неужели российские генералы, решив ударить по Америке „сверхсекретным оружием“, заодно шандарахнули им и по России, исключительно ради маскировки от ЦРУ? Ну не ДБ?».

EADaily дополняет, что, кроме физических неудобств стихия вызвала огромные финансовые убытки у простых техасцев. Поскольку в США дома обогреваются питающейся от электросети системой кондиционирования, то жителям замерзающего штата приходят квитанции с умопомрачительными суммами. По данным theverge.com, если в январе среднестатистический техасец платил $ 660, то в феврале он заплатит порядка $ 17 000.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Мнение: ТТХ УДК типа 23900

04.08 / Солдат-призрак, из тела которого текла голубая кровь

16.09 / Пэрис Хилтон придумала необычное имя для одного из будущих детей-близнецов

08.12 / Ксения Собчак, Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и другие на съемках сериала “Крюк”

02.10 / В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских и умер

17.12 / Ученые выявили повышенный риск заражения SARS-Cov-2 от супругов

03.08 / Патриарх Кирилл: Не верь глазам своим

18.08 / Озвучены условия для введения российских войск в Белоруссию

11.08 / Барнаульский священник попросил Илона Маска помочь россиянам

28.12 / Евгения Малахова перестала скрывать от поклонников своего второго супруга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска