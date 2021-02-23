Техасские конспирологи обвиняют Москву в применении климатического оружия

23.02.2021, 8:47, Разное

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В американских соцсетях диванные аналитики не исключают, что к беспрецедентным морозам в южных штатах причастна Россия.

Миллионы жителей штата Техас столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения.

По данным The Washington Post, аномальные холода стали причиной гибели в США уже 47 человек.

При этом, в тамошней блогосфере всерьёз рассуждают о том, что Россия могла ударить по Америке «сверхсекретным климатическим оружием».

Международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк России» Светлана Келлер так отреагировала на подозрения американских интернет-пользователям:

«Просто хочу напомнить заокеанским конспирологам, в России тоже рекордные морозы и снегопады. Из-за этого даже пришлось временно закрыть для проезда знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Неужели российские генералы, решив ударить по Америке „сверхсекретным оружием“, заодно шандарахнули им и по России, исключительно ради маскировки от ЦРУ? Ну не ДБ?».

EADaily дополняет, что, кроме физических неудобств стихия вызвала огромные финансовые убытки у простых техасцев. Поскольку в США дома обогреваются питающейся от электросети системой кондиционирования, то жителям замерзающего штата приходят квитанции с умопомрачительными суммами. По данным theverge.com, если в январе среднестатистический техасец платил $ 660, то в феврале он заплатит порядка $ 17 000.