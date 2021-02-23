Лидер антироссийских акций протеста в Грузии Мелия арестован
23.02.2021, 8:40,
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Спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносить залог – более 20 тыс. долларов.
Сторонники Мелия пытались не допустить задержание, оказывали сопротивление, кричали полицейским, что те – «рабы режима».
Задержано не менее десяти протестовавших. Офис партии разгромлен.
Оппозиция призвала сторонников на митинг днем у здания правительства.
Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава после ареста Мелия сказал, что «борьба будет бескомпромиссной, до последней капли крови».
Ряд западных политиков, например, бывший посол США в Грузии и нынешний глава британской дипломатической миссии выразили сожаление и обеспокоенность политической ситуацией в Грузии после судебного решения арестовать политика-радикала Никанора Мелия.
Ближайшие часы покажут, как будут развиваться события.
Власти говорят, что перед законом все равны и политическая деятельность – это не индульгенция.
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