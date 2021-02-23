 

Лидер антироссийских акций протеста в Грузии Мелия арестован

23.02.2021, 8:40, Новости дня
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Спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносить залог – более 20 тыс. долларов.

Сторонники Мелия пытались не допустить задержание, оказывали сопротивление, кричали полицейским, что те – «рабы режима».

Задержано не менее десяти протестовавших. Офис партии разгромлен.

Оппозиция призвала сторонников на митинг днем у здания правительства.

Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава после ареста Мелия сказал, что «борьба будет бескомпромиссной, до последней капли крови».

Ряд западных политиков, например, бывший посол США в Грузии и нынешний глава британской дипломатической миссии выразили сожаление и обеспокоенность политической ситуацией в Грузии после судебного решения арестовать политика-радикала Никанора Мелия.

Ближайшие часы покажут, как будут развиваться события.

Власти говорят, что перед законом все равны и политическая деятельность – это не индульгенция.



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