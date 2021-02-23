Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте

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23.02.2021, 8:40, Новости дня
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В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя гражданка России Юлия Акушева.

Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя гражданка России и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова.

Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла.

В настоящее время брат гражданка России решает вопрос о возвращении ее тела на родину.

Ранее 64-летняя гражданка России умерла от коронавируса в Нур-Султане.



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