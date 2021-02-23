«Первый канал» покажет 23 февраля фильм о «дворце Путина» в переводе Гоблина

23.02.2021, 8:31, Разное

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Фильм ФБК «Дворец Путина. История самой большой взятки» впервые покажут в эфире федерального канала в марте, сообщил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Специально для этого фильм полностью переозвучил Дмитрий Пучков, известный в сети как Гоблин.

Для озвучки Гоблина использовался оригинальный текст на английском языке, оригинальный перевод которого сделал ФБК. В переводе обнаружилось множество ошибок, позабавивших сеть: «комната для грязи» и «гардеробные официантов» успели даже стать самостоятельными мемами. В озвучке Пучкова эти ошибки будут устранены, а сам дворец вместо «дворца Путина» будет именоваться «отелем Ротенберга». Для придания фильма большего антуража Алексей Навальный, приговорённый к реальным срокам по делу «Ив Роше» и об оскорблении ветерана, в этой версии фильма будет говорить на тюремном жаргоне.

«Я пока не буду раскрывать камрадам детали. Но в фильме «Отель Ротенберга. История самой дорогой провокации ЦРУ» рассказывается о том, как группа уголовников из Германии и Люксембурга обманным путём пытается организовать государственный переворот в России. Для этого они через офшорные счета финансируют строительство элитного отеля компанией Ротенберга, получают доступ к проектной документации и сами же «разоблачают» это под видом строительства дачи президента», – написал Пучков на своём личном интернет-сайте.

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