 

«Первый канал» покажет 23 февраля фильм о «дворце Путина» в переводе Гоблина

23.02.2021, 8:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фильм ФБК «Дворец Путина. История самой большой взятки» впервые покажут в эфире федерального канала в марте, сообщил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Специально для этого фильм полностью переозвучил Дмитрий Пучков, известный в сети как Гоблин.

Для озвучки Гоблина использовался оригинальный текст на английском языке, оригинальный перевод которого сделал ФБК. В переводе обнаружилось множество ошибок, позабавивших сеть: «комната для грязи» и «гардеробные официантов» успели даже стать самостоятельными мемами. В озвучке Пучкова эти ошибки будут устранены, а сам дворец вместо «дворца Путина» будет именоваться «отелем Ротенберга». Для придания фильма большего антуража Алексей Навальный, приговорённый к реальным срокам по делу «Ив Роше» и об оскорблении ветерана, в этой версии фильма будет говорить на тюремном жаргоне.

«Я пока не буду раскрывать камрадам детали. Но в фильме «Отель Ротенберга. История самой дорогой провокации ЦРУ» рассказывается о том, как группа уголовников из Германии и Люксембурга обманным путём пытается организовать государственный переворот в России. Для этого они через офшорные счета финансируют строительство элитного отеля компанией Ротенберга, получают доступ к проектной документации и сами же «разоблачают» это под видом строительства дачи президента», – написал Пучков на своём личном интернет-сайте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке

09.11 / Сок из привычного для россиян овоща способен продлить жизнь

19.11 / В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета

20.11 / Мнение: Как компьютерные игры делают людей счастливыми

12.02 / Мама продолжает дэнсить – Личное мнение

29.09 / Мнение: Продвижение ВС Азербайджана в Карабахе 27.09.2020

07.10 / В Samsung Galaxy S21 будут аккумуляторы производителя взрывающихся батарей Galaxy Note7

10.08 / Необычное ДТП с лошадью в Казани попало на видео

15.11 / Володин призвал соблюсти баланс при принятии поправок в Семейный кодекс

09.09 / Певица Алина Неволина раскрыла детали создания своего нового клипа и сингла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска