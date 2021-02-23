Бывший советник Трампа – стараниями Байдена Иран в итоге всё-таки получит ядерное оружие

23.02.2021, 8:18, Новости дня

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Если президент США Джо Байден восстановит участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном, в конечном счёте произойдёт как раз то, чего его администрация обещает не допустить — Иран получит ядерное оружие, и в регионе начнётся гонка вооружений, сказала в эфире Fox экс-заместитель советника Дональда Трампа по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд. По словам Макфарланд, команда Байдена изначально избрала слишком мягкий подход к иранцам — ведь с «подобными странами» нужно разговаривать «с позиции силы».

Добро пожаловать на программу! В эфире телеканал Fox Business. Только посмотрите, кто к нам вернулся — бывший заместитель советника по нацбезопасности Трампа и автор книги «Революция: Трамп, Вашингтон и «Мы, народ» Кэтлин Макфарланд.



Итак, Кейти, как вы отреагировали, когда услышали, что президент Байден сегодня на саммите G7 заявил, что «демократический прогресс в США попал под удар?»



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника по нацбезопасности Дональда Трампа: Знаете, это же человек, которого только что избрали на пост президента США, и теперь он утверждает, что демократия и демократический процесс с выборами в США попали под удар? Подобные заявления идут вразрез с тем фактом, что он стал президентом, ведь так? А ещё меня беспокоит вот что: как мне кажется, вне зависимости от того, президент ли сейчас Обама или Байден, когда американский лидер едет за границу, ему не следует поливать грязью собственную страну.



Этим, знаете ли, можно заниматься и дома; можно критиковать своих политических оппонентов, однако, когда мы обращаемся к миру, то нам не следует перемывать косточки своим политическим оппонентам и говорить гадости о собственной стране. Нам нужно выступать единым фронтом и демонстрировать миру доброе лицо. Иначе мир и в самом деле поверит, что демократия не работает и в США она и впрямь находится под угрозой. И куда нас это заведёт? Да никуда.



Администрация Байдена сейчас занята тем, что откатывает назад политические решения Трампа. Они потенциально могут снять санкции с Ирана и вновь присоединиться к ядерной сделки Обамы 2015 года. Что Байден просит взамен? Ведь союзники США на Ближнем Востоке выступают против этого соглашения. Есть ли здесь какие-то предварительные условия? Упомянул ли президент Байден о каких-то недостатках ядерной сделки? Сказал ли что-то о иранских махинациях?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Нет! Это-то, Лиз, и поразительно! Это с самого начала была паршивая сделка. Она так и не остановила иранскую ядерную программу; она лишь поставила её на паузу, лет где-то на десять. Это соглашение никак не сказалось на ракетных разработках Ирана. Оно также никак не затронуло усилия Ирана по поддержке террористов по всему региону.



Так что сделка эта изначально была паршивая, а теперь она стала ещё паршивее — ведь часики-то всё это время тикали. Если президент Байден вернёт США в ядерную сделку с Ираном, произойдёт вот что: в течение десяти лет Иран получит ядерное оружие, а также — ракеты для доставки ядерных боеголовок до целей не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, а возможно — и в США; Иран будет продолжать поддерживать своих союзников-террористов в регионе, обогащаясь на этом и угрожая Израилю и арабским странам Персидского залива; из-за Ирана на Ближнем Востоке начнётся гонка ядерных вооружений — ведь если таким оружием обзаведётся Тегеран, то его захотят получить и другие страны региона; ну а последний «гвоздь в крышку гроба» — в том, что задушив американскую энергетику, прекратив добычу сланцевой нефти и природного газа в США — вы об этом только что говорили, — Байден не только навредит нашей экономике, но и вновь сделает страну зависимой от поставок нефти с Ближнего Востока, что вновь втянет нас в этот регион и войны, в которых мы уж точно не сможем одержать победу, ведь они идут уже две тысячи лет.



Да. С вами согласен и генерал Джек Кин — он говорит, что к власти вновь пришла та самая команда Обамы, которая, цитирую, «пошла на попятную» по иранскому вопросу шесть лет назад. А не ранее чем на этой неделе Иран нанёс ракетный удар по американской военной базе в Ираке, в результате чего погиб сотрудник компании-подрядчика военных. Но при этом чиновник Обамы Бен Роудс утверждает, что у Ирана есть полное право злиться на США, поскольку Вашингтон нарушил условия ядерной сделки. Как отреагируете на такое?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Знаете, администрация Байдена, конечно, не обязана положительно относиться к методам Трампа, но он всё-таки смог получить для США мощнейший рычаг влияния на Иран — как в экономическом и нефтяном, так и военном плане. Весь регион теперь считает Иран стороной, которую необходимо сдерживать и которой нельзя дать вернуться на прежние позиции. Администрации Байдена следует воспользоваться этим рычагом и заключить с Ираном новую сделку, которая на деле прекратит иранскую ядерную программу и на деле заставит его разорвать отношения с «Аль-Каидой»* и поддерживать террористов.



А беспокоит меня, Лиз, то, что речь всё-таки об администрации Байдена, а их ревностное желание вернуться в старые добрые времена Обамы таково, что они заранее сдают все позиции, надеясь на то, что Иран, может быть, в итоге станет себя и дальше вести хорошо. Но когда ведёшь переговоры с такой страной, как Иран, их нужно вести с позиции силы. А если отказываешься от всех преимуществ, всех козырей, сразу открываешь все карты — тогда с ними не получится вообще о чём-либо договориться, они просто прикарманят то, что им дали, и спросят: «А что ещё дадите?». Поэтому, Лиз, я считаю, что избрав такой подход, они совершили большую ошибку, и, по моему мнению, это в итоге приведёт как раз к тому, чего они обещали ни за что не допустить — гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.



Ясно. С нами была Кейти. Спасибо вам за вашу экспертную оценку! Ждём вас снова.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.