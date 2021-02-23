У Ксении Бородиной заметили серьги от Van Cleef & Arples за 400 тысяч рублей

23.02.2021, 8:16, Разное

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Российская телеведущая Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам серьги за 400 000 рублей. Изначально она хотела показать только ярко-зеленое платье, но ее поклонники сами заметили дорогостоящее украшение.

Речь идет о серьгах в форме клевера от бренда Van Cleef & Arples. Примерная стоимость аксессуара составляет 400 тысяч рублей. Ксения Бородина в Stories Instagram заявила, что своим видом она полностью довольна.

Также выбор телеведущей поддержали ее подписчики. Ксения Бородина запустила опрос, в котором ее поклонникам необходимо было ответить, одобряют ли они ее выбор. Примерно 94% проголосовавших выбрали «За». Стоит отметить, что Ксения Бородина часто фигурирует в скандалах. Недавно ее заподозрили в покупке медалей для старшей дочери, участвовавшей на соревнованиях по художественной гимнастике.

Источник: news.ru