Биткоин за сутки подешевел на 12 процентов
23.02.2021, 8:00,
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Стоимость биткоина снизилась за сутки более чем на 12%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk на утро 23 февраля.
Криптовалюта в 7.00 торговалась на уровне $49 364.
Скриншот: coindesk.com
Стоимость биткоина понижалась за сутки до $47 781.
Еще 20 февраля он торговался по $57 тыс.
Максимальная цена криптовалюты за все время торгов – $58 332.
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