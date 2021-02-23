 

Биткоин за сутки подешевел на 12 процентов

23.02.2021, 8:00, Новости дня
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Стоимость биткоина снизилась за сутки более чем на 12%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk на утро 23 февраля.

Криптовалюта в 7.00 торговалась на уровне $49 364.

Скриншот: coindesk.com

Стоимость биткоина понижалась за сутки до $47 781.

Еще 20 февраля он торговался по $57 тыс.

Максимальная цена криптовалюты за все время торгов – $58 332.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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