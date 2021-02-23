 

Инопланетяне внешне похожи на людей, считают ученые

23.02.2021, 8:08, Разное
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Ученые из Оксфорда (Великобритания) на основе известной эволюционной теории сделали предположение о возможном облике представителей инопланетных цивилизаций и их поведении, сообщает издание «International Journal of Astrobiology».

По мнению исследователей, инопланетяне могут получить человекоподобный облик благодаря известному процессу, например, естественному отбору. В основе их теории лежит аргумент, показывающий, что выживает сильнейшая форма жизни.

Один из авторов исследования в Оксфорде Сэм Левин рассказал, что ученые в своем исследовании опирались на альтернативный подход к гипотетической астробиологии. Другими словами, они применили теорию эволюции для моделирования жизни во внеземных условиях. Эксперт называет это весьма полезным подходом, так как подобные модели могут применяться также к кремниевым формам жизни, не обладающим ДНК или вдыхающим азот.

Благодаря теории внеземного естественного отбора исследователи создали модель внеземной эволюции и изучили возможность появления сложных форм жизни на далеких экзопланетах.

В результате исследования ученые пришли к заключению, что инопланетные формы жизни, равно как и земные, переживут несколько базовых периодов, и в конце концов обретут человеческий облик.

Ранее британский зоолог Ланселот Боррадейл выдвинул гипотезу, что все живое на Земле эволюционирует в крабоподобные формы.



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