В США найден страшный олень с глазными яблоками, заросшими шерстью

23.02.2021, 7:57, Разное

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За всю историю наблюдений в США это всего лишь второй случай, когда у оленей находят такую пугающую мутацию. При этом оленю было около полутора лет и все это время шерсть на глазах не мешала ему находить пищу и убегать от хищников.

На сайте"National Deer Association", посвященном оленям и охоте на них, на днях была опубликована статья про обнаруженного оленя с уникальной аномалией на глазах.

У этого оленя оба глазных яблока поросли шерстью, самой обыкновенной шерстью, такой же, как на всем теле оленя. И выглядел он совершенно жутко.

Как сообщается в статье, это всего лишь второй из двух известных случаев в истории обнаружения оленей с подобной аномалией.

Данный олень был замечен неназванным охотником в Фаррагуте, пригороде Ноксвилла, на востоке штата Теннесси. Случилось это еще в конце августа 2020 года. Мужчина срезу же заметил, что олень двигается очень странно по кругу и словно не видел людей неподалеку от него, на его теле были следы крови, а глаза были покрыты чем-то непонятным.

Когда охотник сообщил о больном олене полиции и сотрудникам по контролю за животными, они выследили оленя и застрелили его, а его голову с жуткими глазами положили в морозильную камеру, чтобы позже ее смогли изучить биологи.

Ветеринары из Университета Джорджии протестировали ткани оленя и обнаружили у него эпизоотическую геморрагическую болезнь, которая объясняла кровотечение, необычную реакцию на людей и кружение по кругу. Однако при этой болезни у оленей глаза самые обычные, шерстью они не зарастают.

Пришлось провести еще одно тщательное исследование и тогда ветеринары обнаружили, что на глазах у оленя были так называемые дермоиды – это патология клеток, формирующаяся еще при эмбриональном развитии, когда на поверхности роговицы глаза вырастает такая же кожа, как и на всем теле.

На вид оленю было около полутора лет, то есть получается, что все это время он проходил с такими глазами. Впрочем, ветеринар Николь Немет считает, что после рождения патология оленя еще не была так сильно выражена и некоторое время он еще мог немного различать окружающий его мир.

Чаще всего дермоидные образования обнаруживают у собак и коров, но у оленей они наблюдаются крайне редко. Из-за дермоидов на глазах животное по сути оказывается слепым, однако в остальном оно вполне здорово.