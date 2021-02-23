Битва за Ковчег Завета в Эфиопии, погибли более 800 человек

23.02.2021, 7:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эти события, описания которых звучат как библейские откровения, произошли в Эфиопии еще в ноябре 2020 года, но из-за отключенного интернета и удаленности региона, западные журналисты узнали о них лишь на днях.

Беспорядки с кровопролитием в Эфиопии начались еще прошлым летом, когда был убит местный политический активист, а к осени они доросли до настоящей гражданской войны между властями страны и сепаратистским движением "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ). Они ратуют за отделение северной провинции Тыграй и признания ее в качестве отдельной страны.

С началом войны в Эфиопии, за исключением столицы, были полностью отключены интернет и мобильная связь, поэтому информация о происшествиях просачивается за границу с сильным опозданием и то, только если это действительно что-то масштабное. Так стало известно, что 9 ноября в поселке Май-Кадера боевики НФОТ убили сотни людей из мирного населения.

Тысячи мирных жителей побежали от боевиков в соседний Судан, однако большинство остались в своих деревнях, в том числе для того, чтобы защищать от боевиков древние святыни.

Город Аксум считается самым религиозным в Эфиопии, а еще в нем есть так называемая церковь Святой Марии Сионской, в которой, по многочисленным слухам, хранится тот самый библейский Ковчег Завета.

Этот любопытный предмет описывается в Библии как большой деревянный ящик, покрытый золотом, в котором находится нечто под названием "Откровение", чаще всего считается. что речь идет о каменных скрижалях с выгравированными на них 10 заповедями. Скрижали были получены пророком Моисеем непосредственно от Бога.

Из той же Библии можно узнать, что содержимое Ковчега было настолько смертельно опасным для человека, что даже просто дотронувшись до Ковчега руками, можно было упасть замертво. Именно поэтому его переносили на специальных носилках. Однажды жители города Вефсамис из любопытства заглянули внутрь Ковчега и смертная кара тут же постигла не только их самих, но и их родных и знакомых, всего около 50 тысяч человек (1-я Книга Царств).

На протяжении веков Ковчег многократно менял свое местоположение. Так в 586 году до нашей эры он находился в Храме Соломона, где якобы и погиб при пожаре, но потом пошли слухи, что его успели тайно вынесли из храма и увезли в Вавилон. Через многие столетия после этого где-то в районе Мертвого моря его нашли тамплиеры и вывезли в Париж, однако это лишь одна из множества гипотез.

Согласно одной из самых распространённых версий, после 1960 года Ковчег хранился в церкви Аксума в Эфиопии, где за ним тщательно приглядывали верующие. И когда боевики в ноябре 2020 года прорвались в Аксум и подошли к церкви слишком близко, множество местных жителей кинулись защищать церковь от разграбления, а Ковчег от похищения.

Как сообщает The Times, в этом ожесточенном столкновении погибло не меньше 800 человек. Одним из очевидцев, разговаривавших с британскими журналистами, оказался 32-летний Гету Мак – преподаватель местного университета.

"Когда люди услышали стрельбу, они побежали в церковь, чтобы поддержать священников и других людей, которые там защищали ковчег. Конечно, некоторые из них были убиты за это".

По словам других очевидцев, с которыми пообщались журналисты бельгийской неправительственной организации "Europe External Programme with Africa", защитники Ковчега были вооружены лишь палками и булыжниками и именно поэтому было так много погибших.

Гету Мак говорит, что больше всего люди боялись, что Ковчег вывезут из церкви в соседнюю Эритрею, в Адис-Абебу (столицу Эфиопии) или куда-то еще, после чего следы Ковчега пропадут и они не смогут найти его и вернуть.

На данный момент военный конфликт в Эфиопии обострился после того, как часть эфиопских земель захватила армия соседнего Судана. Что сейчас происходит с Ковчегом в Аксуме, неизвестно.