Посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

23.02.2021, 7:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российское посольство в Вашингтоне приспустило флаг в знак солидарности с США, где объявлен траур по жертвам коронавируса, информирует диппредставительство.

Посольство сообщило в Facebook, что флаг РФ приспущен «в знак солидарности с американским народом, скорбящим» о более чем 500 тыс. жертв коронавируса.

Напомним, жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США. Президент США Джо Байден в Белом доме почтил их память и объявил пятидневный траур в стране.