 

Посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

23.02.2021, 7:46, Новости дня
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Российское посольство в Вашингтоне приспустило флаг в знак солидарности с США, где объявлен траур по жертвам коронавируса, информирует диппредставительство.

Посольство сообщило в Facebook, что флаг РФ приспущен «в знак солидарности с американским народом, скорбящим» о более чем 500 тыс. жертв коронавируса.

Напомним, жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США. Президент США Джо Байден в Белом доме почтил их память и объявил пятидневный траур в стране.



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