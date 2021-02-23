Посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19
23.02.2021, 7:46,
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Российское посольство в Вашингтоне приспустило флаг в знак солидарности с США, где объявлен траур по жертвам коронавируса, информирует диппредставительство.
Посольство сообщило в Facebook, что флаг РФ приспущен «в знак солидарности с американским народом, скорбящим» о более чем 500 тыс. жертв коронавируса.
Напомним, жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США. Президент США Джо Байден в Белом доме почтил их память и объявил пятидневный траур в стране.
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