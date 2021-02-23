Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Киргизии

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23.02.2021, 7:46, Новости дня
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Киргизия зарегистрировала российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил минздрав страны.

Ведомство сообщило, что департамент лекарственных средств и медицинских изделий «выдал регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-ковид-вак» («Спутник V»)». Это позволит вскоре запустить процесс вакцинации жителей Киргизии, передает ТАСС.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» одобрили более 30 стран. «Спутник V» – одна из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. «Спутник V» превращается в уникальный инструмент российского глобального влияния.



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