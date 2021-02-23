 

Мексика получила первую партию «Спутника V»

23.02.2021, 7:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В аэропорту Мехико приземлился самолет, доставивший в Мексику первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают информационные агентства.

Груз встречали представители властей Мексики и сотрудники российского посольства. В стране уже используются вакцины Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС.

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Юрист усомнился в «подтвержденных» подписях Родченкова в деле биатлонисток

06.07 / Владимир Зеленский: мы не позволим разрушить систему Черноморской безопасности 

16.07 / В Конгрессе поддержали новые санкции против «Северного потока – 2»

09.01 / В МЧС оценили угрозу второго схода лавины в Норильске

17.08 / Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева

12.07 / В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

06.11 / В США впервые выявили больше 120 тыс. случаев коронавируса за сутки

27.08 / В ООН обратили внимание на губительный вред от пандемии для туризма

17.07 / Опубликовано видео внезапной проверки войск по указу Путина

04.02 / Карантин на Украине продлили до мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска