Мексика получила первую партию «Спутника V»

23.02.2021, 7:46, Новости дня

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В аэропорту Мехико приземлился самолет, доставивший в Мексику первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают информационные агентства.

Груз встречали представители властей Мексики и сотрудники российского посольства. В стране уже используются вакцины Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС.

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.