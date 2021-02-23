 

Минюст России попросил у ЕСПЧ пересмотреть требование о незамедлительном освобождении Навального

23.02.2021, 7:26, Разное
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Министерство юстиции РФ попросило у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть требование о незамедлительном освобождении политика Алексея Навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В заявлении Минюста говорится, что жалоба адвокатов Навального, в рамках которой судом запрашивались обеспечительные меры, «неприемлема». Министерство запросило ЕСПЧ о пересмотре требования об освобождении политика еще 20 февраля. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что в решении ЕСПЧ были «многочисленные нарушения» и что суд принял решение «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны».

Власти России, говорится в тексте заявления Минюста, утверждали, что Навальному и его здоровью в СИЗО ничего не угрожает, а сам он «ни разу не жаловался на условия содержания».

Ранее, 17 февраля, ЕСПЧ потребовал от РФ незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор.

Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что требование освободить Навального — это «еще один элемент вмешательства Запада во внутренние дела России».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал законным это решение, во время заседания адвокаты Навального ходатайствовали о применении обеспечительной меры — освобождении Навального — в связи с решением ЕСПЧ, однако суд отказал. В тот же день суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана.

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Источник: Новая газета



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