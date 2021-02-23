 

После инцидента над Денвером Boeing рекомендовал пока не использовать 128 лайнеров модели 777

23.02.2021, 7:24, Новости дня
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Компания Boeing рекомендовала временно приостановить использование авиалайнеров модели 777, в которых используются двигатели Pratt & Whitney, передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечается в материале, производитель пошёл на этот шаг после недавнего инцидента над Денвером, в результате которого самолёт был вынужден экстренно возвращаться в аэропорт.

Компания-производитель Boeing рекомендовала временно приостановить использование 128 авиалайнеров модели 777, по крайней мере, пока идёт расследование инцидента, который произошёл в эту субботу в США, над Денвером, с одним из этих самолётов, то есть с Boeing 777, и пока не появится протокол проверки этих аппаратов.

В настоящий момент Япония и Южная Корея приняли решение оставить на Земле все воздушные суда этой модели.

Всё началось с рейса 328 компании American Airlines. Boeing 777 вылетел в субботу из американского города Денвер, штат Колорадо, в направлении Гонолулу, Гавайи. В скором времени самолёт был вынужден в экстренном порядке вернуться из-за возникших проблем с двигателем, детали которого упали в пригороде Денвера.

Согласно Федеральному управлению гражданской авиации США, приземление в международном аэропорту прошло безопасным образом. После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США и Управление гражданской авиации Японии приняли в воскресенье решение провести инспекцию самолётов этой модели и с теми же самыми двигателями Pratt & Whitney.

А до появления надлежащего протокола проверки Boeing рекомендовал приостановить использование 69 эксплуатируемых сейчас самолётов, а также 59 судов, находящихся на хранении.

В свою очередь, American Airlines заявила, что в добровольном порядке временно исключает из своей программы деятельность 24 таких воздушных судов, которые используются лишь авиалиниями, базирующимися в США, Японии и Южной Корее.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2021 года. 



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