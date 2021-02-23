Советник Белого дома по безопасности пообещал ответ на хакерскую атаку SolarWinds

23.02.2021, 7:24, Новости дня

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Ответ на хакерскую атаку SolarWinds будет включать в себя разные инструменты, а не только санкции, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS News. По словам Салливана, РФ должна понять, где проходит черта в рамках подобных акций.

Вы недавно заявили о мерах, которые будут приняты в ответ на массовую хакерскую атаку на федеральное правительство США, известную как SolarWinds. За последние несколько лет санкции нисколько не сдерживали Владимира Путина. Как заставить Россию заплатить и при этом не повысить напряжение?

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по национальной безопасности: Во-первых, мы попросили сообщество спецслужб провести дополнительную работу по уточнению оценки предыдущей администрации касательно того, как именно произошла эта хакерская атака, каков объём нанесённого ущерба, каковы широта и масштаб проникновения. Сейчас мы в процессе обработки этой информации.

Затем, как я уже говорил, мы в течение недель, а не месяцев, подготовим ответ. Он включит в себя смесь разных инструментов, как видимых, так и нет. Это будут не просто санкции, поскольку, как вы сказали, ответ на подобные действия требует более сложного инструментария, и новая администрация намеревается его использовать. Сейчас мы работаем над ним, и мы удостоверимся, что РФ поймёт, где в такого рода действиях проходит черта, проведённая США.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.