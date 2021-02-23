Католички Германии требуют реформирования церкви в пользу женщин

23.02.2021, 7:24, Новости дня

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По всей Германии женщины из католического движения «Мария 2.0» прикрепляют к дверям церквей тезисы со своими пожеланиями по реформированию церкви, пишет немецкий телеканал Das Erste. Они надеются, что их требования, направленные на расширение прав женщин в католической церкви, станут темой для обсуждения на встрече епископов, которая начнётся во вторник.

Историческая цитата прослеживается однозначно и была выбрана осознанно: так же, как к этой двери, женщины из реформистского движения «Мария 2.0» в разных частях страны прикрепили свои тезисы на двери католических церквей и соборов. Выйдет ли из этого Реформация, как когда-то после послужившей им образцом акции Мартина Лютера, вопрос сомнительный. Сознательно выбран, однако, был и момент для того, чтобы потребовать больше прав и возможностей для женщин в католической церкви, потому что со вторника речь на весенней встрече немецких епископов пойдёт о будущем церкви в Германии. Репортаж Биргит Рэтч и Симона Бернингера.

Церковь Святого Михаила в Мюнхене, район Перлах. Женщины из движения «Мария 2.0» прикрепляют свои тезисы и здесь. Они требуют, среди прочего, доступа женщин к рукоположенным постам, расследования обвинений в изнасилованиях и отмену обязательного обета безбрачия. Едва плакаты повешены, происходит такая сцена.

МУЖЧИНА: У меня трое детей и трое внуков, послушайте. Они все думают не так, как вы.

ЖЕНЩИНА: Очень жаль, что…

МУЖЧИНА: То, что у вас тут повешено на двери — такое надо срывать. Это просто противно всему человеческому. Женщина должна во всём быть такой же важной, как мужчина? Послушайте, а вы когда-нибудь были на их месте? Ой, дура.

БРИГИТТЕ ЧЕРНИ, участница движения «Мария 2.0»: Видите, я рождена для готовки и уборки, для того, чтобы думать, я вообще не гожусь. Он хорош, потому что он мужчина, а я — мусор, потому что я женщина. Такого со мной давно не случалось.

Нападки, подобные этим, конечно, являются единичными случаями, но женщины считают, что им приходится противостоять многим вызовам.

КРИСТИНА ХОК, участница движения «Мария 2.0»: Но были и женщины, которые не хотели брать листовки. Потому что они не понимают эту акцию, не поддерживают её. Очень жаль, что это так. Как можно быть женщиной и не быть за то, чтобы женщины могли жить своим призванием или имели свои права?

В других местах иногда даже доходит до страха. В Хершинге-ам-Аммерзе женщинам из инициативы «Мария 2.0» разрешили повесить свои тезисы даже внутри церкви — с далеко идущими последствиями.

УЛИ ШПИНДЛЕР, участница движения «Мария 2.0»: Тут внутри тоже случается брань. Звучали даже угрозы. Но это ведь полностью противоречит нашему христианскому идеалу!

Открыто положительно высказываются немногие священники.

ВОЛЬФГАНГ РОТЕ, викарий церковной общины Мюнхена-Перлаха: Это женщины, которые активно и существенно участвуют в формировании жизни общины. И требования, о которых они говорят, тоже ни коим образом не являются абсурдными или необычными. Такие требования в церкви выдвигались на протяжении десятилетий.

Как и здесь, в Вюрцбурге, женщины надеются на широкое обсуждение их тезисов — в первую очередь, на конференции епископов, которая начинается во вторник.

ЭДЕЛЬТРАУД ХАНН, участница движения «Мария 2.0»: Я надеюсь, что священники и епископы тоже прочитают эти тезисы в своих церквях и посмотрят, что там написано, а не просто сорвут и выбросят их в корзину.

Как здесь, в центре Мюнхена: спустя час плакат был сорван.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.