Из-за пандемии в Германии подрастает поколение не умеющих плавать

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23.02.2021, 7:24, Новости дня
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Пандемия коронавируса приводит к тому, что все меньше детей в Германии умеют плавать, пишет Das Erste. Из-за карантина сразу два поколения немецких школьников осталось без занятий плаванием: кроме того, были закрыты почти все частные бассейны. В связи с этим растёт обеспокоенность, что грядущий летний отдых может сопровождаться ростом инцидентов на воде.


Reuters

Почти все бассейны в Германии закрыты из-за пандемии коронавируса, пишет Das Erste. Как отмечает тренер из берлинского бассейна в районе Мариенсдорф Сивилла Крамер, уже сейчас в немецких школах появляются классы, где ни один ребёнок не умеет плавать.

В немецких школах плавание, как правило, преподаётся в третьем классе, пишет Das Erste. Из-за первого карантина в начале 2020 года и второго в конце 2020 и начале 2021 года, сразу два поколения школьников либо не учились плаванию совсем, либо получили лишь ограниченные уроки. При этом карантин отразился не только на плавании в школах, но и на частных бассейнах. Как отмечает Сивилла Крамер, в период пандемии спрос на секции по плаванию заметно превышает предложение.

Немецкое общество спасения жизней (DLRG) обратило внимание на проблему сокращение обучения плаванию, пишет Das Erste. В обществе отметили, что ещё до пандемии почти 60% десятилетних в ФРГ не умели уверенно плавать. Одной из причин является постоянное сокращение количества бассейнов: их закрывают из-за слишком дорогих затрат на ремонт.

«Германия постепенно превращается в страну не умеющих плавать. Пандемия коронавируса сильно усугубила этот тренд. Складывается печальная ситуация», — приводит издание слова сотрудника DLRG Ахима Визе.

В связи с этим, в DLRG с беспокойством ждут грядущего лета, учитывая, что уверенное умение плавать является лучшей гарантией безопасности во время отдыха на воде. Опасность не призрачна: по мнению сотрудника берлинского объединения спасателей Гидо Керштена, нынешняя ситуация может привести к повышению числа случаев происшествий на воде. В качестве контрмер предлагается введение дополнительных уроков плавания в школах, а также открытие как можно большего количества бассейнов, чтобы дети успели научиться плавать до летних каникул.



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