Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах

23.02.2021, 6:52, Новости дня

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Пандемия коронавируса обошла по числу жертв среди американцев три военных конфликта, являющиеся одними из крупнейших с участием США, сообщил The New York Times со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов.

Как сообщается, в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах погибли 392,3 тыс. американцев, а от коронавируса – свыше 498 тыс., передает «Московский комсомолец».

На США приходится около четверти от всех случаев коронавируса, зафиксированных в мире.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США.

Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч не исключил ношение масок в 2022 году в США.

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа.