Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы

23.02.2021, 6:52, Новости дня

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировали высказывания главы МИД Китая Ван И об отношениях двух стран.

Псаки назвала отношения Вашингтона и Пекина «острой конкуренцией», американские власти намерены «подходить к этим отношениям с позиции силы». США собираются «тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом рассматривает вопрос о том, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные предыдущей администрацией, передает ТАСС.

Прайс обвинил Китай в «перекладывании вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека». Госдеп обещал, что США «продолжат выступать» за соблюдение прав человека в Китае и будут рассматривать отношения с Китаем «через призму позиции силы». Действиям Китая, по его словам, нужно «противостоять сообща» с «союзниками и партнерами». «Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует – это технологический авторитаризм», – сказал Прайс.

Напомним, глава китайского МИДа Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».