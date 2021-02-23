Цена нефти Brent превысила 66 долларов

23.02.2021, 6:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы выросли в цене на 1,20%, стоимость Brent росла до 66,02 доллара за баррель. Цена апрельского фьючерса на WTI поднялась до 62,43 за баррель (рост на 1,18%). В последний раз Brent стоила дороже 66 долларов в январе 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, стоимость нефти неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала распространения коронавируса. При этом Роснефть, пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, закончила 2020 год с прибылью.