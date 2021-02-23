«Грызлов не смог ответить»

23.02.2021, 6:32, Разное

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Россия уклоняется от возможности допуска МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе.

В ходе очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины был вновь поднят вопрос об инспекции ядерных объектов на неподконтрольных Киеву территориях.

Борис Грызлов. Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TASS

Украинская делегация в т.н. Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе («Минская группа», «Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины» — Е. Р.) вновь обратилась к РФ с призывом обеспечить доступ специалистам МАГАТЭ к ядерным объектам на территории непризнанной «Донецкой народной республики».

«Борис Грызлов не смог ответить прямо на вопрос главы украинской делегации по поводу допуска инспекции МАГАТЭ на оккупированную территорию», — говорится в официальном заявлении украинской делегации, которую возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма.

Трехсторонняя контактная группа представителей Украины, ОБСЕ и РФ была создана летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).

Под ядерными объектами украинская сторона подразумевает, в том числе, шахту «Юнком» вблизи Енакиево, где в 1979 году советские ученые на глубине 903 метра взорвали ядерный заряд. По официальной версии, целью эксперимента была попытка избавить шахту от излишков метана в залежах угля.

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Судя по тому, что подобная практика больше не применялась, теория не нашла своего подтверждения. Оплавившиеся в результате взрыва породы сформировали большую, до 6 метров в диаметре, неравномерную стеклянную капсулу, заполненную, предположительно, радиационно загрязненной водой. Вплоть до 2018 года шахта находилась на т.н. сухой консервации: из нее откачивали воду, чтобы не допустить затопления.

Власти «ДНР» решили шахту затопить.

Экологи опасаются, что это может нарушить целостность капсулы, радиоактивные вещества попадут в грунт, и произойдет заражение водоносных горизонтов, связанных, в том числе, с территориями Ростовской области и всего побережья Азовского моря в Украине. Помимо этого у ученых нет точного представления о состоянии прудов-накопителей, в которых на протяжении многих лет скапливалась «тяжелая вода» из шахты.

Власти «ДНР» заявляют, что держат ситуацию под контролем, и предлагают направить в МАГАТЭ результаты своих исследований. Попытки украинской стороны направить туда международных экспертов-ядерщиков в Донецке считают очередной провокацией Киева.

Российская делегация по итогам заседания «Минской группы» 17 февраля о допуске к ядерным объектам на территории непризнанной республики не сказала ничего.

«Сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции «О выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе». Идея конференции, безусловно, важна. Такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы Минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта», — пояснил Грызлов агентству ТАСС по итогам заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 11 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями властей самопровозглашенной республики. Он фактически обвинил Россию в том, что она не спешит соглашаться на присутствие мониторинговой экологической комиссии на территориях, которые Киев считает подконтрольными Москве.

«Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению», — заявили по итогам заседания 17 февраля представители украинской делегации в ТКГ.

Елена Романова

Собкор «Новой»

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