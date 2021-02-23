Le Figaro – правительство пытается убедить французов потратить сбережения на восстановление экономики

23.02.2021, 6:30, Новости дня

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Закрытие магазинов, трудности с путешествиями и страх перед будущим побудили французов в 2020 году откладывать на счетах гораздо больше средств, чем раньше, пишет Le Figaro. В результате с начала пандемии коронавируса на руках у граждан Франции скопилось €200 миллиардов дополнительных средств. По словам издания, правительство страны уже давно интересуется этими средствами и ищет способ убедить население потратить их на восстановление экономики после кризиса.



Reuters

Закрытие магазинов, ресторанов и театров, комендантский час в 18:00, трудности с поездками, а также страх перед будущим — все эти причины побуждают французов ограничивать потребление, пишет Le Figaro. Согласно данным опроса компании OpinionWay, с начала кризиса в области здравоохранения жители Франции в среднем откладывают по €276 в месяц. По предварительным оценкам Банка Франции, в 2020-2021 годах на банковских счетах домохозяйств скопится ещё €200 млрд, из которых €130 миллиардов были отложены только в минувшем году. Таким образом, за эти два года сбережения французов росли вдвое быстрее, чем обычно, отмечает издание.

При этом, пока французы массово экономили, государство искусственно поддерживало свои доходы, распределяя покрытие издержек кризиса между государственными счетами и частными предприятиями. Уровень жизни домашних хозяйств, в свою очередь, снизился незначительно: пострадало меньшинство беднейших семей, остальные же за это время скорее обогатились. Как замечает газета, исполнительная власть всерьёз интересуется этой «завидной кубышкой», способной практически покрыть стоимость кризиса для экономики или сокращение ВВП Франции в 2020 году.

Чтобы экономика восстановилась, налоговые поступления возобновились, а государство начало постепенно выходить из долгов, в ближайшие месяцы домохозяйства, «как примерные граждане», должны вернуть эти миллиарды евро на счета компаний, пишет Le Figaro. Добиться этого можно с помощью потребления или вложения средств в финансовые продукты бизнеса. В августе прошлого года министр финансов Бруно Ле Мэр без колебаний «несколько авторитарно» заявил, что «эти сто миллиардов евро сбережений (таков был в то время прогноз на 2020 год) должны прибавиться к ста миллиардам евро плана стимулирования нашей экономики».

Однако наказа министра оказалось недостаточно, замечает газета. «В январе доля домашних хозяйств, считающих целесообразным экономить, серьёзно выросла», — говорится в последнем докладе Национального института статистики и экономических исследований. Ещё одно исследование, представленное на прошлой неделе, подтверждает тенденцию: 32 % опрошенных намерены «больше откладывать в следующем году». Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, но он намного выше, чем в предыдущие периоды (27% в 2019 году и всего 23% в 2018 году). Как поясняет газета, домохозяйства экономят, поскольку опасаются за свою работу и доходы, но ещё и потому, что ожидают повышения налогов.

По мнению экономиста и депутата от партии «Демократическое движение» Жан-Ноэля Барро, высвободить средства, находящиеся на счетах французов, поможет восстановление доверия, а также стимулирование потребления и выгодных для экономики инвестиций.

Потеря доверия действительно читается в выбранных французами способах вложения средств, замечает Le Figaro. Сбережения, накопленные во время кризиса в области здравоохранения, были массово направлены на максимально ликвидные носители. Вдобавок к историческому возвращению сберегательных книжек, статистика Банка Франции показывает резкий рост в 2020 году наличных сбережений. «Это триумфальное возвращение пачек банкнот в шерстяных чулках и под матрасами», — описывает феномен Le Figaro.

В связи с развитием пандемии у правительства немного средств для восстановления спокойствия, считает издание. Однако оно может играть на стимулах к потреблению. Так, президент Эммануэль Макрон высказался за принцип выдачи специальных чеков для самых уязвимых слоёв населения, условия использования которого (например, на покупку местных или органических продуктов питания) в настоящее время изучаются кабинетом премьер-министра.

Министерство финансов, со своей стороны, уже несколько месяцев назад решительно взялось за решение вопроса о переориентации сбережений французов. В октябре прошлого года была создана маркировка «Перезапуск», которую могут получить инвестиционные фонды и инвесторы, вкладывающие средства в определённый тип акций. Чтобы стать обладателем этой маркировки, инвестиции должны быть частично вложены в предприятия среднего и малого бизнеса и соответствовать набору экологических, социальных и управленческих критериев.

Пока рано говорить об этом откликнутся ли французы на призыв властей, однако «весьма скромные успехи» бесчисленных предыдущих попыток смещения сбережений в сторону продуктивной экономики, побуждают умерить ожидания, пишет издание. Как отмечал управляющий Банком Франции, «французы больше склонны к защите капитала, чем к ликвидности». В связи с этим некоторые экономисты предлагают правительству двигаться по пути инвестиционного фонда с капиталом, гарантированным государством.