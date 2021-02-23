Мнение: Daft Punk завязали

23.02.2021, 6:24, Разное

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Французы из Daft Punk завязали с творчеством. Слушал их еще со школьных времен.

Данные деятели оставили после себя целый ряд приятственных композиций выпущенных в основном в 90х и нулевых, оставив солидный след в истории электронной музыки, благодаря уникальному смешению жанров, которые делали их стиль непохожим на других.

Квинтэссенция их творчества собрана в анимационном фильме "Интерстелла 5555".

Тут вообще весь саундтрек к "Интерстелла 5555" https://youtu.be/3Qxe-QOp_-s был очень годный. В нулевых был заслушан до дыр.

В весьма посредственном ремейке "Трона" лучшей частью была как раз музыка.

Ну а это и вовсе нетленка.

В общем, неплохую память о себе оставят.

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