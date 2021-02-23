Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против глав российских силовых структур

23.02.2021, 5:38, Разное

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Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России. Среди тех, кто попадет под санкции, — глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, позже информацию подтвердил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, подготовка санкций займет около недели.

Официально имена российских чиновников, попавших в санкционный список, пока не назывались. Вопрос о расширении «черного» списка инициировал Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он призвал освободить Алексея Навального. Помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.

Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.

Евросоюз в октябре прошлого года уже вводил санкции против российских чиновников из-за отравления Навального боевым веществом из группы «Новичок». Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Ярина и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

Накануне, 17 февраля, ЕСПЧ потребовал от РФ незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».

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