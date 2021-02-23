Первый штат Юга США приготовился отменить смертную казнь

23.02.2021, 5:04, Новости дня

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Вирджиния станет первым штатом Юга США, где будет на законодательном уровне отменена смертная казнь, сообщают СМИ.

В понедельник соответствующий проект закона был принят местными законодателями. Теперь требуется подпись губернатора-демократа Ральфа Нортэма. Нортэм, лидер демократического большинства в Сенате штата Ричард Сэслоу и спикер Палаты представителей штата демократ Эйлин Филлер-Корн заявили, что «пришло время остановить эту машину убийств». В результате Вирджиния станет 23-м штатом США, отказавшимся от проведения смертных казней.

Вирджиния – лидер по числу приведенных в исполнение на его территории смертных приговоров среди штатов США. За всю историю Вирджинии, которая изначально была английской колонией, здесь казнили почти 1,4 тыс. человек. Первым в 1608 году казнили человека, объявленного испанским шпионом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Напомним, президент США Джо Байдена обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне. Его призывали добиться отмены и на уровне штатов. При администрации Дональда Трампа были возобновлены казни на федеральном уровне. В июле состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.