Мнение: Техас с нечеловеческим лицом

23.02.2021, 5:02, Разное

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Все уже наслышаны о произошедшем в Техасе.

По штату ударили морозы. Человек на морозе умирает очень быстро. Мне несколько раз приходилось в чистом поле встречать сильный мороз: удовольствие не из приятных. Если не знать, как действовать в такой ситуации, то легко можно потерять здоровье от обморожения или просто умереть. Представьте себе, как чувствуют люди, которые никогда не попадали в такой мороз, у них просто нет опыта. Территория теплая, к таким ситуациям не подготовленная.

Начались перебои с электричеством.

И тут произошло то, что на первый взгляд кажется полным абсурдом. Поставщики электроэнергии взвинтили цены в 36 раз. Они просто подняли цены на электричество, воспользовавшись повышенным спросом. Ни один из них не думал о жизнях других людей. Из заботил только собственный карман.

Я понимаю, сейчас в миру хватает извращенцев и душегубов. Потребительский формат общества взрастил таких людей. Но почему само общество не отреагировало на эту ситуацию. Я не говорю о революции, я говорю о том, что общество должно иметь возможность спасти жизнь людям.

Общество состоит из людей, как можно игнорировать угрозу нашей жизни.

Сегодня отсутствует механизм, который позволит человечеству принять решения коллегиально, сообща. Будь то спасение всего человечества или конкретного региона. Ситуация в Техасе (и не только) – это подтверждение тому, что современная политическая и государственная система – это выбор без выбора. На выборах мы выбираем каких то людей, которые несут чушь с броневичков, а потом откровенно убивают население своим бездействием.

Такой формат отношений не просто изжил себя, он опасен для людей. И сейчас просто необходимо формировать альтернативу и присоединяться к ней. Другого выхода нет, люди сами должны решать свою судьбу.

Уже есть сообщество, которое активно информирует человечество о возможности иного выбора. Пока (и это только начало) к этой инициативе присоединились всего несколько миллионов человек по всему миру. Но этого мало. Для выживания человечества нужны миллиарды активных участников.

Платформа https://allatraunites.com/ru сформирована для таких целей. Это информационный портал, на котором каждый человек может узнать о возможностях жизни в созидательном обществе. И присоединиться к миллионам людей, уже сейчас объединенных проектом Созидательного общества.

Вы думаете, Техас далеко и нас такие ситуации не коснуться. Память – короткая штука. Каждый из нас попадал в ситуацию, в которой ему даже не пытались оказать помощь государственные структуры. При том, что именно мы их нанимаем за свои собственные деньги для того, что бы делать эту работу. Мы платим налоги и создаем ВСЕ продукты на планете. Это не делают олигархи и политики. Всё производят люди, мы с вами.

Вот концепция созидательного общества. Потратьте, пожалуйста 20 минут. Прочтите внимательно и скажите – не ужели хоть один пункт вызывает у вас внутреннее противоречие и отторжение.

https://allatraunites.com/ru/news/osnovy-i-etapy-postroeniya-sozidatelnogo-obshchestva

И присоединяйтесь. Пожалуйста, присоединяйтесь. Это просто, нужно нажать на красную кнопку на сайте. Объединение людей даст возможность перейти ко второму этапу, который подразумевает конкретные действия и конкретное участие людей в управлении обществом.

С уважением к каждому человеку на планете

Павел Лаврентьев

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