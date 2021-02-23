Что произошло за день 22 февраля

Коротко.

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против РФ в связи с ситуацией с политиком Алексеем Навальным. Среди тех, кто, по данным Reuters, попадет под санкции, — глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил информацию о введении санкций, но официально имена российских чиновников, попавших в список, не назвал. По его словам, подготовка санкций займет около недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о четырех этапах снятия ограничений, введенных на фоне распространения в стране коронавируса. Первый этап начнется 8 марта — в Англии откроются школы, людям разрешат встречаться по двое в общественных местах. К концу марта планируется, что жители смогут встречаться с членами семьи в парках.

Актриса Екатерина Градова, известная по своей роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в возрасте 74 лет. Градова играла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение», «Место встречи изменить нельзя», а также исполняла различные роли в постановках Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского.