 

Что произошло за день 22 февраля

23.02.2021, 4:44, Разное
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Коротко.

  • Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против РФ в связи с ситуацией с политиком Алексеем Навальным. Среди тех, кто, по данным Reuters, попадет под санкции, — глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил информацию о введении санкций, но официально имена российских чиновников, попавших в список, не назвал. По его словам, подготовка санкций займет около недели.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о четырех этапах снятия ограничений, введенных на фоне распространения в стране коронавируса. Первый этап начнется 8 марта — в Англии откроются школы, людям разрешат встречаться по двое в общественных местах. К концу марта планируется, что жители смогут встречаться с членами семьи в парках.

    Актриса Екатерина Градова, известная по своей роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в возрасте 74 лет. Градова играла в фильмах «Осенние свадьбы», «Рождение», «Место встречи изменить нельзя», а также исполняла различные роли в постановках Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

  • В Москве задержали и допросили члена Либертарианской партии РФ Глеба Марьясова. Он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (статья 267 УК). Суд назначен на 24 февраля.

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  • Политолог Екатерина Шульман провела благотворительный стрим на своем канале в YouTube в поддержку правозащитных проектов «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», а также издания «Медиазона». Мероприятие длилось два часа, за это время политологу удалось собрать 3 138 382 рубля.

    • Источник: Новая газета



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