Раскрыта реальная польза от регулярного чтения

23.02.2021, 4:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследования, проведенные нейробиологами и психологами, подтверждают, что обычное чтение художественной литературы очень хорошо стимулирует работу мозга. В результате у человека наблюдается быстрое развитие эмоционального интеллекта.

На первый взгляд, вы всего лишь постоянно расшифровываете многочисленные сочетания букв. На самом деле, чтение – это сложный процесс превращения закодированной письменным текстом информации в мысленные образы, а также формирование собственного восприятия окружающей действительности.

Лучшего вида тренировки мозга даже придумать сложно, считают ученые из Рочестерского университета. Никакие игры или просмотры кинофильмов не могут с этим сравниться. Поэтому сам процесс чтения художественной литературы так важен для развития интеллекта как такового.