Раскрыта реальная польза от регулярного чтения

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23.02.2021, 4:38, Новости дня
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Исследования, проведенные нейробиологами и психологами, подтверждают, что обычное чтение художественной литературы очень хорошо стимулирует работу мозга. В результате у человека наблюдается быстрое развитие эмоционального интеллекта.

На первый взгляд, вы всего лишь постоянно расшифровываете многочисленные сочетания букв. На самом деле, чтение – это сложный процесс превращения закодированной письменным текстом информации в мысленные образы, а также формирование собственного восприятия окружающей действительности.

Лучшего вида тренировки мозга даже придумать сложно, считают ученые из Рочестерского университета. Никакие игры или просмотры кинофильмов не могут с этим сравниться. Поэтому сам процесс чтения художественной литературы так важен для развития интеллекта как такового.



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