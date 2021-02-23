 

Мнение: Самоходная артиллерия России и США

23.02.2021, 4:36, Разное
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Неплохой обзорный цикл посвященный текущему состоянии (на конец 2020-го года) российских и американских САУ, а также тактике их применения. Кроме того, в цикле есть обширный экскурс в историю развития советских и американских САУ в годы Холодной войны, который отлично показывает, откуда растут ноги у современного парка российских и американских САУ. В цикле статей используются как отечественные, так и зарубежные источники.

Самоходная артиллерия России и США

1. Организационно-штатная структура – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-11-organizacionn
2. Материальная часть – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-b-matchast
3. Разведка и целеуказание – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-v-razvedka-i-cel

4. Забытое поколение – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-4-zabytoe-pokole
5. Расцвет американских САУ – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-5-rascvet-amerik
6. Ботанический сад Советской Армии – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-6-botanicheskii
7. Затянувшийся прыжок – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-7-zatyanuvshiisy
8. Между двух холодных войн – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-8-mezhdu-dvuh-ho
9. Венец развития ствольной артиллерии – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-9-venec-razvitiy

(с) Алексей Борзенков

Страничка ВК посвященная вопросам истории и актуального состояния ствольной и реактивной артиллерии – https://vk.com/artillery333

Важность САУ отлично показала недавняя война в Карабахе, где наступление азербайджанской группировки на юге НКР поддерживалось мобильной группой чешских САУ "Дана", что позволяло вырвавшимся вперед азербайджанским мобильным группам получать огневую поддержку во время большей части наступления к югу от горного массива, в том числе и в период, когда плохая погода и противодействие систем РЭБ, снизили возможности по поддержки войск с помощью ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Источник: Colonel Cassad



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