Мнение: О начале маленькой победоносной войны России

23.02.2021, 4:30, Разное

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Множество признаков подозрительно дружно указывают на близость очередной маленькой войны за «Великую Россию». Непременно победоносной, конечно же. Уже и сроки называются – не позднее конца марта. Более того, и вероятный противник не просто выбран, но и сам вроде как не против.

Причём всё происходит настолько быстро, что становится жутко. Нет, если бы кто ещё пару месяцев назад заикнулся о войне, люди просто покрутили бы пальцем у виска – куда там воевать-то! Теперь же они в задумчивости потирают лоб, ибо не исключено…

С кем воевать?

Выбор невелик. Исламизм разгромлен и Сирия спасена. Белорусский диктатор приехал на поклон в Сочи. Казахстан вообще затаился.

Остаётся проверенный и надёжный противник – #Украина.

С одной стороны, нет сейчас ни одного серьёзного повода нагнетать военную истерию. Ситуация на Донбассе остаётся замороженной, Крыму тоже ничего, кроме аномальных холодов, не угрожает. Хрупкое равновесие сохраняется.

Но в то же время оно становится всё более хрупким. С линии противостояния пошли сообщения о том, что ВСУ перебрасывают на Восток тяжёлую военную технику, в частности, буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б». Кроме того, с начала 2021 года участились нарушения режима тишины на Донбассе.

В медийном поле тоже происходят подвижки. Совсем не случайно чуткая Маргарита Симонян, главред RT, заявила, что «люди Донбасса хотят… быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины, и мы обязаны им это обеспечить». И тем более не случайно российский президент Владимир #Путин подчеркнул на полузакрытой встрече со #СМИ, мол, «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». И хотя впоследствии кремлёвский рупор Дмитрий Песков пояснил, что имелась в виду исключительно гуманитарная помощь, оборот

несмотря ни на что в концепцию гуманизма как-то не вписывается.

Эксперты калибром помельче тоже встали в строй. Небезызвестный Игорь Стрелков опять предсказал войну с Украиной, а военспец Ростислав Ищенко из Центра системного анализа и прогнозирования внезапно стал рассказывать, что украинская армия не сможет ничего противопоставить российским Вооруженным силам в случае военного столкновения, а

«Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит цветы» вежливым людям с российским триколором на шевронах.

Наконец, свою лепту в рост подозрений внёс и Киев. Несколько недель назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов мобилизовать всех жителей страны, в том числе и женщин, в случае войны с Россией. А в середине февраля СНБО ввёл #санкции против оппозиционера и «кума Путина» Виктора Медведчука, лишив того всех активов. Кроме того, украинский президент закрыл сразу три оппозиционных канала – ZIK, NewsOne и «112» якобы за распространение информации, выгодной России. Некоторые российские политологи утверждают, что всё это может быть воспринято в Кремле как вызов.

Однако совсем не очевидно, что на него нужно отвечать. #Россия и так стоит перед лицом крутых санкций Запада, над которыми сейчас работает команда 46-го президента США Джо Байдена. Причём уже анонсировано, что «это будут не просто санкции». В такой ситуации выставлять себя ещё и агрессором против «суверенной Украины» – не самое разумное решение.

С другой стороны, и решение семилетней давности по #Крым­у едва ли можно назвать в полной мере рациональным. То есть, #Кремль уже продемонстрировал, что может быть весьма непредсказуемым, а мотивы его действий не всегда поддаются разумному объяснению.

Так что принципиально может помешать ещё раз проявиться этой непредсказуемости?

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