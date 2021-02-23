Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов
23.02.2021, 4:10,
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В понедельник в ходе торгов стоимость биткоина опускалась ниже 50 тыс. долларов, но позднее биткоин вернул часть утраченных позиций, свидетельствуют данные торгов.
Как передает РИА «Новости», в понедельник биткоин терял до 16% – портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, указывал на отметку в 47,6 тыс. долларов. Позднее криптовалюта вновь начала расти в цене и снова преодолела рубеж в 50 тысяч, но к рекордным 58 тыс. долларов не вернулась.
21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.
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