Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов

23.02.2021, 4:10, Новости дня

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В понедельник в ходе торгов стоимость биткоина опускалась ниже 50 тыс. долларов, но позднее биткоин вернул часть утраченных позиций, свидетельствуют данные торгов.

Как передает РИА «Новости», в понедельник биткоин терял до 16% – портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, указывал на отметку в 47,6 тыс. долларов. Позднее криптовалюта вновь начала расти в цене и снова преодолела рубеж в 50 тысяч, но к рекордным 58 тыс. долларов не вернулась.

21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.