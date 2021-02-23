 

Киев ввел санкции против «Спортмастера» из-за работы в Крыму

23.02.2021, 4:10, Новости дня
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Украина ввела санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер», из-за работы сети в Крыму, сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что санкции «введены на основании информации о работе сети в Крыму». Еще летом СБУ направила в МИД Украины письмо о «противоправности такой деятельности, с соответствующими нотами в госорганы Сингапура», но те «остались без рассмотрения и надлежащего реагирования», передает «Укринформ».

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против Sportmaster Operations. Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране.



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