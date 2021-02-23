Мнение: Магнетическая цепь

23.02.2021, 4:04, Разное

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До того, как начнем разбирать 12 алгоритмов, которые были вчера на тесте, мы должны обсудить кое-что важное.

Все 12 алгоритмов рыбалки касаются одного – создания притяжения в поле.

Вообще, поле – это про протяжение и про отталкивание.

Больше ни про что.

Кое-что из вещей, фигур, сфер притягивает вас, кое-что или кое-кто притягивается к вам, кого-то вы отталкиваете или что-то ощущается отталкивающим для вас. Это и есть поле.

Но вслушайтесь в эти выражения:

“Она меня тянет”.

“Он меня отталкивает”.

“Меня так притягивает эта тема”. “Вот эта еда выглядит отталкивающей”.

Заметили противоречия?

“Она меня тянет” – выглядит так, будто привлекательная женщина сама активно вас тянет. И если не признается, значит манипулирует.

Именно так и мерещится рапанам, верно? Активная потребность со стороны притягательного субъекта. Как будто инициатива исходит не от них к ней, а от нее.

И тема нас сама притягивает. Как будто охотится за нами с щипцами, сама. И другие привлекательные вещи, берут нас и привлекают, специально зацепив посредством крючка.

Именно так многие воспринимают рыбалку. Кого-то брать, цеплять и тянуть. Поэтому у всех почти и получаются щипцы.

С отталкиванием то же самое.

“Он меня отталкивает”. “Она выглядит отталкивающей”.

Звучит так, будто те люди отталкивают специально, толкают от себя, прямо отпихивают.

Хотя отвращение к этим вещам и фигурам у того, кому они кажутся отталкивающими. Внутри него.

А сами эти люди могут быть индифферентны, нейтральны или даже симпатизировать могут, тянуться могут и даже тянуть.

Они тянут, но отталкивают. Потому что речь о субъектах, а не об объектах.

Вот это самое важное, что нужно понимать про поле.

В поле – объективная картина, а люди воспринимают ее субъективно, искаженно, и это отражается не только в их речи, где все очень запутанно, но и в их мышлении. Особенно если это – рапаны, то есть люди с такими плохими границами, что не могут определить, от кого запрос, чья инициатива, где они, а где другой, чья симпатия, чье к кому притяжение и так далее. Рапаны видят вместо объективной картины – свою перламутровую ракушку с фантомами.

Те, кто способны видеть объективную картину, кто способен видеть, чей запрос и чей отказ, чья инициатива и чье притяжение, видят поле.

Он видят буквально так, как описывается валентность в поле.

Вот этот к этому тянется и сила этой тяги вот такая, а этот отталкивается и сила этого отталкивания вот такая.

Это про плюс и минус, как вы понимаете, и даже про числовую валентность.

И вот до того, как мы будем разбирать алгоритмы везенья, а алгоритмы рыбалки – это алгоритмы везенья, мы должны очень хорошо представлять, что именно мы разбираем.

А разбираем мы, каким образом рыбак создает притяжение в свою сторону, любовное или какое-то иное.

Популярность – это притяжение, даже авторитет – это притяжение.

И денежный поток возникает по тем же самым законам, как любое притяжение в поле.

В сказках братьев Гримм часто идет речь про магию, но надо понимать, что такое магия с точки зрения несведущего человека и с точки зрения сведущего.

Обычный человек называет магией все, где явно нарушаются физические законы. Он смотрит на магию как рапан на рыбалку, для него это что-то такое, что позволяет сделать “все из ничего”, против логики и против реального положения вещей. Рапаны обычно верят в такое, потому что их эгоцентризм обещает им могущество.

То же самое и с магией. Многие инфантилы верят, что есть какие-то секреты, которые позволяют встать над физическими законами и нарушить логику вещей своей волей. Если они не те, которые очень сердятся, когда идет речь о магии, им кажется, что мошенники голову морочат, чтобы использовать их ресурсы. Кстати, так оно обычно и бывает, морочат и используют.

Но то и другое – неверное понимание магии. Магия не отрицает и не может отрицать физические законы, она их учитывает и только поэтому использует. В отличие от магии мистика – это нечто сверхъестественное, но многие ученые, например Вильгельм Оствальд, знаменитый физик и химик, о котором мы недавно говорили, писали, что люди считают мистикой не только явные выдумки, но и те загадочные явления, которые пока не могут объяснить.

Мистику в блоге мы обсуждать не будем. Никогда не будем скорее всего. Потому что если мы что-то пока не можем понять, мы и пользоваться этим не можем. Принять в дар от судьбы как нечто удивительное и необъяснимое – да, а использовать как инструмент – НЕТ. В блоге же я занимаюсь исключительно описанием инструментов, то есть того, что понимаю достаточно. Достаточно хорошо, чтобы описывать.

Маги используют те законы, которые хорошо видят. Их действия со стороны выглядят совершенно фантастическими, потому что они используют потенциал поля, о котором обычные люди и не подозревают. Рыбак – это более доступный людям уровень, однако и рыбаки многим кажутся магами.

Рапаны рыбаков вообще не видят, и это очень важный полевой феномен.

В мире рапана все происходит бессистемно и хаотично. Поэтому слыша о рыбаке, рапан не удивляется и не выделяет его из остальной массы.

У бедной, внешне неяркой девушки появился богатый, красивый и любящий муж? Ничего удивительного. Рапан не увидит в этом ничего такого, он и сам ждет, что в его жизни все получится так же круто и случайно.

Удивится тот, кто уже знает законы и понимает, что люди с большой разницей ОЗ обычно не создают стабильные пары.

Остальные могут подумать, что дело не в каких-то навыках девушки, а в том, что мужчина имеет какие-то изъяны, например извращенец. Или подтвердят свою мысль, что мужчины любят невзрачных, а сильных и ярких женщин – нет. То есть реальность всегда преломляется о корону, расчленяется на части и склеивается так, чтобы поддержать то, что рапаны называют самооценкой. “Самооценка” у рапана – это воображаемая идентичность, образ себя, оторванный от реальности.

В их иллюзорном мире нет никакой магии и не нужна рыбалка, потому что в нем властвует их хотение.

Их божественная воля там царит.

Мы называем рыбалкой особые умения, объективные, а не воображаемые. И строятся эти умения на понимании законов поля. Если законы хорошо понимать, их можно использовать.

Речь идет вот о таких, например, законах, из уже знакомой цитаты (“Ритуал магии” Элифас Леви).

«Магнетическая цепь словом была представлена древними в виде золотых цепей, исходящих из уст Гермеса. Ничто не может сравниться с электризацией красноречия. Слово творит высочайшее ведение в недрах грубейших масс. Даже те, кто наиболее далёк от понимания, понимают посредством причастия и влекутся как толпа. Пётр Отшельник сотрясал Европу своим криком: «Так хочет Бог!». Одно единственное слово императора электризовало его армию и делало Францию непобедимой. Прудон убил социализм своим знаменитым парадоксом: «Собственность – это кража». Иногда достаточно одного ходячего слова, чтобы свергнуть власть. Вольтер хорошо знал это, он, который потрясал мир насмешками. Но и он, который не боялся ни пап, ни королей, ни парламента, ни Бастилии, он боялся каламбура»

Элифас Леви описывает эффект магнетической цепи, но не пишет про ее образование.

Ни одно слово само по себе не создаст магнетическую цепь на пустом месте. Слово должно попасть в подготовленный и заряженный контекст или быть произнесено авторитетной фигурой, то есть магнетическая цепь должна быть уже создана или находиться в процессе образования, тогда слоган станет звеном, каким стала мышка в сказке про Репку. Со стороны будет создаваться впечатление, что именно слоган и породил всю цепь, мышка вытащила Репку, но это покажется лишь тем, кто не понимает, каким образом вещи в поле наполняются силой. Силой наполняются значимые фигуры, а значимость фигур растет постепенно.

Вот 12 алгоритмов рыбалки – про это: как вещи в поле (предметы, понятия, символы) в поле и фигуры (люди, группы) наполняются силой.

Законы личного притяжения (притяжения к личности) универсальны. Это высокая СЗ, если речь про притяжение для отдельного человека или узкого числа людей, и высокая ОЗ, если речь про большую группу, про общество. Чем больше значимость фигуры, тем больше внимания, симпатий и даже ресурсов направляются в ее сторону.

В популярных книжках об алхимии и магии часто встречается утверждение, что оккультисты специально зашифровывали свои знания в непонятные символы, чтобы другие не смогли прочитать. На самом деле, алхимические символы созданы для лучшего понимания процессов, а сами процессы настолько скрыты от обыденного сознания, что увидеть и понять их очень сложно. Многие потратили жизни на их перевод на обыденный язык, но все бесполезно.

Недавно мы пытались обсуждать сексапил, который есть ни что иное как сексуальное притяжение, и было очевидно, насколько все перепутано. Мало того, что за сексапил выдаются любые субъективные ощущения, не имеющие отношения ни к сексу, ни к человеку, а имеющие отношения только к собственным ассоциациям. Так еще большинство путают направление притяжения, потому что слова не содержат даже намека на это.

“Сексуальный” – слово, которое имеет целое множество совершенно противоречивых смыслов.

“Озабоченный”

“Привлекательный”

“Откровенно одетый”

“Вульгарный”

“Пошлый”

“Красивый”

“С которым хочется секса”

“Который хочет секс”

“Много говорящий о сексе”

Перепутана и суть запроса, и его направление, кто, кому, для чего – перепутано все.

Определить о чем речь почти не реально. Даже в контексте очень сложно.

Как в анекдоте про сексуального маньяка: “Вы маньяк, но какой-то несексуальный”.

О чем речь? Сексуальный в смысле сексуально насилующий или в смысле сексуально привлекательный?

Прямо противоположные вещи обозначены и звучат одинаково.

И то же самое происходит при обсуждении любых вещей, связанных с притяжением.

Само слово “притяжение” не содержит и даже скрывает направление тяги и ее инициатора.

Именно поэтому большинству людей так сложно отличить щипцы от спонтанной привлекательности.

“Привлекать” они понимают как собственный волевой акт – брать кого-то и привлекать к себе как предмет.

А осознание субъектности начинается с различения направления запроса.

И второй важный шаг – представление, почему и зачем влекутся люди. Что их влечет и как.

Люди влекутся ради удовлетворения своих потребностей. Не всегда осознанных, но всегда реальных.

Они влекутся к тому, в ком видят возможность для удовлетворения какой-то потребности.

Мысль Гоббса “красота – это обещание счастья”, которую повторял и Стендаль, нужно понимать как возникновение потребности от созерцания красивого и надежду на ее удовлетворение. Причем потребность может быть не только или не столько сексуальная, а какая угодно: романтическая, эстетическая, даже интеллектуальная или духовная. Обычно потребность связана с тем, что все красивое хочется присвоить, но не всегда.

Нередко сама потребность формируется уже в процессе созерцания или взаимодействия, но до того, как она не возникнет, нет и притяжения.

И вот эту цепь – от первичной фиксации внимания на фигуре рыбака до осознанной сильной тяги к нему мы и будем рассматривать, разбирая 12 алгоритмов рыбалки.

Понятна тема?

Наблюдения есть за процессом своего вхождения в эту тему?

Вот вы когда-то начинали читать блог, про поле, рыбалку, щипцы, дисбаланс, и сейчас – вы читаете, спустя время. Сможете описать разницу и этапы вашего личного прогресса?