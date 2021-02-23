Путину отвечать жестко, без предупреждения: в Monde вышли призывы к изменению подходов ЕС к России

23.02.2021, 3:54, Разное

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Опубликовано: 22/02/2021

«Реагировать надо не словами, а действиями, причем действиями, совершаемыми без крика, в манере спецопераций, которые так любит президент Путин», — советует Франсуаза Том. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

RFI

В газете Le Monde вышло сразу пять авторских колонок, посвященных России. Выход публикаций предварил прошедшую 22 февраля в Брюсселе встречу министров иностранных дел Евросоюза, на которой началось обсуждение изменений в отношениях с Москвой.

Авторы статей — общественный деятель Михаил Ходорковский, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, исследовательница Франсуаза Том, философ Мишель Ельчанинофф, журналистка Le Monde Изабель Мандро.

Мы остановимся на материалах первых трех авторов, а узконаправленные статьи Ельчаниноффа «В РФ Навальный понял, что борьба с коррупцией — более эффективный угол атаки, чем национализм» и Мандро «Протесты в Беларуси вдохновили россиян-противников Путина» рассмотрим, при случае, в другой раз.

Франсуаза Том: «Путину надо противопоставить не слова, а действия, предпринятые без предупреждения»

Франсуаза Том, профессор истории в Сорбонне, специалистка по РФ призывает европейских лидеров принимать «жесткие санкции» в ответ на провокации со стороны Кремля, а также свести до минимума двусторонние отношения.

Госпожа Том настаивает на том, что после «пощечины», которую получил в Москве в начале февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, европейцы должны одуматься и в корне переосмыслить политику в отношении России. Поведение Москвы показало: «Кремль теперь считает, что ЕС агонизирует, и можно безнаказанно избивать старого льва».

Чтобы не дать Кремлю использовать «российский вопрос» для внесения дальнейшего раскола внутри Евросоюза и нанесения по нему «решающего удара», европейцам «нужно срочно» разработать единую, последовательную и адекватную политику в отношении Москвы. Для этого необходимо, в первую очередь, избавиться от следующих клише: «нужно поддерживать диалог», «стена молчания — это не вариант», нужно «найти области, где возможно сотрудничество», Запад «унизил Россию» и т. д.

Любая попытка Европы пойти на компромисс оборачивается против Европы, подчеркивает Франсуаза Том: поэтому лучшая политика на российском направлении — это «политика, в которой делается как можно меньше, где говорят как можно меньше, политика изоляции, без резких заявлений, без пустых угроз, которые подпитывают и паранойю, и высокомерие хозяев Кремля».

Все вышесказанное не означает, что Европа не должна отвечать на провокации Кремля, просто это нужно делать иначе: «Реагировать надо не словами, а действиями, причем действиями, совершаемыми без крика, в манере спецопераций, которые так любит президент Путин. Если мы позволим себе роскошь быть непредсказуемыми, Путин перестанет играть в безнаказанные игры. Это касается, прежде всего, санкций».

А санкции оказывают влияние, что бы там ни говорили, пишет Ф. Том.

Что касается «Северного потока-2», строительство которого так защищает Германия, говоря, что речь идет только об экономике, а не о политике, то даже экономические выгоды этого проекта следует поставить под сомнение: «Вспомним, как Кремль перекрывал газовые краны странам „ближнего зарубежья“, которые имели несчастье ему не понравиться. (…) И заинтересована ли Европа в том, чтобы увеличить финансовые потоки в направлении России, когда известно, что эти ресурсы будут подпитывать гибридную войну против Запада, на них будут покупать наш политический класс, наши СМИ и наши think-tanks, финансировать развертывание новых ракет, направленных против Европы?»

Кроме того, твердая позиция Европы подтолкнет к размышлениям российские политические элиты, уверена г-жа Том: «Решительная политика жестких санкций заставила бы людей в Кремле задаться вопросом, действительно ли политика конфронтации, проводимая по воле президента Путин, соответствует российским национальным интересам».

Михаил Ходорковский: «Предпочтительная опция в отношении РФ — персональные, точечные санкции»

Бывший политзаключенный и экс-владелец «ЮКОСа» в своей колонке советует европейцам вводить жесткие, прицельные санкции против российского руководства, а также подпитывающих власть олигархов.

Такие преступления как убийство Бориса Немцова, отравление и осуждение Алексея Навального, отравление Литвиненко и Скрипалей и многое другое — не могут оставаться безнаказанными.

«Либо мы соблюдаем моральные нормы, либо нет. Конечно, можно сидеть сложа руки. Может быть даже заманчиво воспользоваться царящей в Кремле коррупцией», — пишет МБХ, но подчеркивает: нужно не забывать: когда соседний дом кишит крысами, нет никаких сомнений» в том, что если вы ничего не будете делать, они заполнят и ваш дом тоже.

При этом Михаил Ходорковский призывает не вводить санкций против страны, — что нанесет вред многим невинным гражданам, а также позволит Кремлю использовать это в своих политических целях. Индивидуальные санкции должны быть жесткими.

«С этической точки зрения неприемлемо позволять людям, которые грабят свою страну и не уважают права человека, тратить украденные деньги на Западе, — подчеркивает Ходорковский. — Конечно, никого, даже ребенка известного преступника, нельзя лишать права жить и учиться там, где он хочет. Но при условии, что это будут деньги, заработанные честно, а не роскошный образ жизни на грязные семейные средства».

«Российское общество одобрительно посмотрело бы на запрет на выдачу виз и на замораживание активов тех, кто разграбил богатства страны», — уверен МБХ.

В то же время он советует достроить газопровод Nord Stream-2, если уж он почти завершен, — но с условием сохранения каналов поставки газа в Европу через Украину — чтобы ограничить возможности Кремля по шантажированию Киева.

«Преступный российский режим стремится разрушить европейские стандарты, дабы они служили его интересам. Чтобы противостоять этому, требуется политическая воля и ответственность на уровне самого Евросоюза. Франция должна полностью взять на себя это бремя в контексте смены руководства в Германии после осенних выборов», — призывает МБХ.

Михаил Ходорковский: санкции должны быть жесткими и точечными. AP – Matt Dunham

Кирилл Мартынов: «Между Владимиром Путиным и российским народом сегодня нет ничего, кроме дубинок»

Редактор отдела политики «Новой газеты» пишет о том, что все более и более непопулярный Владимир Путин «готов на все, чтобы сохранить личную и вечную власть».

И посвящает Мартынов свой материал не тому, что «нужно» сделать Европе в отношении Кремля, а тому, как сами граждане РФ должны бороться за свою свободу и достоинство.

Мартынов подчеркивает, что нынешнее противостояние активной части общества и власти намного серьезнее, чем то, что было на Болотной в 2011–2012. Сегодня речь идет буквально о борьбе на выживание: если силовикам удастся подавить протесты, то в дальнейшем уже «только круги правящей элиты смогут наслаждаться достойной жизнью, жизнью, в которой не боятся говорить то, что думают, и не ожидают, что рано утром в дом ворвется полиция».

«Ранее высокопоставленные кремлевские чиновники считали, что тюремное заключение Навального не принесет никакой пользы в их борьбе за личную и вечную власть. Сейчас они считают это решение наиболее эффективным. Даже покушение на него, как показали события 2020 года, считалось отличной стратегией», — пишет Мартынов, и так отвечает на вопрос «А что же изменилось» за последнее время: «Нетрудно найти правдоподобную гипотезу: народ перестал любить президента Путина. (…) Потому что десятилетиями невозможно радоваться „победам над внешними врагами“, а путинский режим не может похвастаться никакими другими достижениями».

«Нормальная жизнь в РФ остановилась примерно в 2014–2015 годах, когда Кремль развязал позорную войну против своего крупнейшего славянского соседа — Украины. Как только боевые действия прекратились, насилие неизбежно распространилось по остальной части страны (…). Убийство Бориса Немцова могло стать спусковым механизмом, но в то время режиму еще не нужно было прибегать к крупномасштабному насилию, поскольку президент пользовался популярностью. Сегодня между ним и народом остались только дубинки».

«Ключевая ошибка тех, кто не осознал масштаб проблемы», подчеркивает Мартынов, заключается в том, что они надеются тихо пересидеть и приспособиться к наступающим очень тяжелым временам. Но это — «жалкая иллюзия»: единственным способом спасти страну и не дать спецслужбистам ее раздавить является активная гражданская позиция: «Пока мы не молчим, надежда остается — снова и всегда».