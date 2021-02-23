Китай не желает рожать

23.02.2021, 3:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Опубликовано 2021/02/22

Фото: AsiaNews

Госкомздрав КНР поддержал инициативу полной отмены ограничений рождаемости на северо-востоке КНР: в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Именно этот регион для эксперимента выбран неслучайно: здесь зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире: 0,55 детей на одну женщину. «Это означает, что численность следующего поколения жителей этого региона составит лишь четверть от численности поколения нынешнего», — объясняют демографы.

Напомним, что КНР официально закрепила политику ограничения рождаемости в 1980 году. Курс, получивший название «одна семья, один ребенок», был вполне оправдан: страна шла к неконтролируемому бэби-буму, перенаселение грозило свести на нет все попытки обеспечить национальный экономический рост. Достаточно сказать, что по состоянию на 1978 год 63% населения КНР было в возрасте до 19 лет, в том числе 28% — в возрасте от 15 до 19.

Однако 40 лет спустя ситуация в корне изменилась: Китай заметно постарел, а с 2012 года начала падать численность трудоспособного населения. Это создало сразу две болезненные проблемы. Во-первых, стал испаряться демографический дивиденд экономического развития (большое количество дешевой рабочей силы). Во-вторых, старение населения угрожает снижением внутренней потребительской активности, которая на сегодня обеспечивает львиную долю роста китайской экономики.

Власти отреагировали на проблему оперативно: в 2013 году последовало частичное смягчение политики «одна семья, один ребенок», а с 1 января 2016 года абсолютно всем семейным парам разрешили рожать по два дитяти. Ожидалось, что это приведет к пятилетнему бэби-буму с ростом рождаемости на 1,5 миллионов ежегодно. Этого не произошло. Действительно, в 2016-м году был зафиксирован всплеск рождаемости на миллион, однако потом показатели стали постоянно падать. В 2017-м рождаемость сократилась на 880 тыс., в 2018-м на 2 млн, в 2019-м еще на 580 тыс., упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. По предварительным данным, в 2020 году рождаемость просела еще на 1,7 млн.

Стало понятно, что в падении рождаемости виновата не столько политика, сколько другие факторы. Так, еще в 2013 году выяснилось, что молодые семьи попросту не хотят заводить второго ребенка. Абсолютное большинство горожанок восприняли послабления в политике ограничения деторождения не как дарованное право, а как невыносимую обязанность.

Национальную прессу облетела история 35-летней жительницы города Гуанчжоу, которая оказалась в больнице с жуткими мигренями и хронической бессонницей из-за того, что ее свекровь постоянно требовала родить второго. Родители мужа довели женщину до состояния нервного срыва: она попросту не хотела производить на свет второго ребенка из-за того, что была слишком занята на работе и боялась, что ей не хватит денег на воспитание «дитяти номер два».

В 2013 году лишь 10% женщин Поднебесной заявили, что хотели бы родить второго ребенка. Подавляющее большинство в 90% ответило социологам: «Нам и одного хватает на свою голову». Журналисты окрестили такую ситуацию «эффектом панды». Один из китайских репортеров написал: «Наши женщины все больше похожи на бамбуковых мишек: они очаровательны, но плодятся с трудом». Повторный соцопрос 2020 года показал, что ситуация никак не изменилась. Среди 130 тысяч опрошенных микроблогом Weibo респондентов готовность родить второго ребенка подтвердили лишь 9 тысяч Треть ответила твердым нет. Еще треть заявила, что и первого-то рожать не думают.

Действительно, многие молодые китайцы попросту не хотят вступать в брак и заводить детей. На сегодня в КНР насчитывается 240 миллионов человек репродуктивного возраста, не состоящих в браке или серьезных отношениях. При этом треть из них и не планируют связывать себя брачными узами, свидетельствует статистика приложения знакомств Tantan. Соцопрос этой службы показал: порядка 67,8% одиноких хотят найти себе пару, а остальным и так хорошо. По статистике Министерства гражданской администрации КНР, армия холостяков в КНР продолжает расти. Количество свадеб в Китае ежегодно сокращается начиная с 2014 года.

Еще один неблагоприятный фактор в том, что в КНР постоянно сокращается «штат рожениц». Количество женщин в возрасте от 20 до 34 лет падает уже пять лет подряд и продолжит снижаться еще как минимум пять лет темпами порядка 6,2 миллионов в год.

Наконец, одна из самых серьезных проблем — крайне высокая стоимость взращивания детей в современном Китае, особенно в больших городах. По статистике, отправить ребенка в возрасте до трех лет в частные ясли в Пекине стоит от 60 тысяч юаней в год и более. Вместе с тем, среднестатистическая годовая зарплата в частном секторе китайской столицы составляет 85 тысяч юаней, в госсекторе – 160 тысяч юаней. Таким образом, только за ясли молодому родителю придется выкладывать как минимум треть зарплаты, а то и гораздо больше. Для многих это – неподъемная ноша. Разумеется, в малых городах и деревнях расценки куда ниже, но они тоже «кусаются». В 2014 году социологи подсчитали, что в среднем по КНР вырастить ребенка стоит $80 тысяч ($5 тысяч в год). Сумма для многих неподъемная, учитывая, что в КНР до сих пор 600 миллионов человек живут на 1 тысяч юаней в месяц ($1850 в год).

Учитывая такое обилие неполитических факторов, демографы признают, что даже полная либерализация рождаемости по всему Китаю не решит проблему сокращения населения. Так, министр гражданской администрации КНР Ли Цзихэн в минувшем году прямо заявил: уровень рождаемости в стране упал ниже критической отметки, что делает сокращение населения «практически необратимым процессом».

Демографы напоминают: чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, показатель рождаемости должен составлять 2,1 младенца на женщину. Сегодня этот показатель в КНР находится на уровне 1,6. Отдельные демографы пророчат, что полная отмена ограничений на деторождение сможет повысить рождаемость на 20%. Но даже в этом случае рождаемость выйдет на уровень 1,92 младенца на женщину, что недостаточно для поддержания численности населения на нынешнем уровне.

А тем временем Китай продолжает стареть. К 2020 году 18% населения страны были пенсионерами. В течение 14-й пятилетки (2021—2025) численность престарелого населения в Китае превысит психологически важную отметку в 300 млн, а к середине века каждый третий житель КНР будет пенсионером (480 млн). В минувшем году население КНР превысило 1,4 млрд человек. По прогнозам демографов университета Цинхуа, уже в ближайшие пять лет численность населения пойдет на спад, этот процесс заметно ускорится к 2050 году. К концу нынешнего столетия население Китая упадет ниже отметки в 800 миллионов человек, а его доля в глобальной численности населения сократится с нынешних 19% до порядка 7%. Китай перестанет быть самой густонаселенной страной мира, опустившись на третью позицию после Индии и Нигерии.

Константин Щепин/“Россия-Китай: главное”