Мнение: Путеводная звезда нелегитимных санкций

23.02.2021, 3:42, Разное

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МИД РФ отреагировал на анонс новых санкций ЕС https://colonelcassad.livejournal.com/6574688.html против руководителей российских силовых ведомств

Об очередных нелегитимных ограничительных мерах Европейского союза против России

Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля с.г. под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан. Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры.

Очередной ошибочный шаг Советом ЕС предпринят в условиях беспрецедентного разогрева накануне в Евросоюзе антироссийского информационного фона. Поводом послужили переговоры Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля 5 февраля с.г. в Москве, хором объявленные в западных СМИ «безрезультатными» и «унизительными», за которыми последовал вал призывов к наращиванию санкционного давления в отношении нашей страны. Смысл этой информкампании явно состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш» и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные есовской дипломатией имиджевые издержки.

Сказанное лишний раз подтверждает, что путеводной звездой в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура, а отнюдь не с пафосом декларируемая ими приверженность защите прав человека и основных свобод. Характерно, что учрежденный Советом ЕС в декабре 2020 г. «Глобальный режим правочеловеческих санкций», как и два предыдущих есовских санкционных механизма – по кибератакам и химинцидентам, – в первую очередь, будет использован против наших соотечественников. За попытками Брюсселя позиционировать эти нелегитимные инструменты как имеющие некий «горизонтальный» и «глобальный» характер с легкостью просматривается их антироссийская сущность в качестве средств осуществления политики «сдерживания» нашей страны.

Категорически неприемлемыми считаем постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством.

В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах».

Укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление. Претендуя на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене, ЕС при этом, похоже, окончательно забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву.

https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/4590496 – цинк

Не получится Европы "от Лиссабона до Владивостока". Обвинения в двойных стандартах в ЕС традиционно не заметят, ибо жена Цезаря должна быть выше подозрений.

Основной же вывод, ЕС продолжает действовать в русле атлантического консенсуса, поэтому в ближайшие годы какой-то нормализации ожидать не стоит, что впрочем не помешает РФ выстраивать отношения с европейскми фрондерами, которые между демократией и деньгами выбирают деньги, будучи "принципиальными" строго до определенной степени.

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